Stéphane Dion itatalagang ambasador ng Canada sa France, sabi ng source ng Radio-Canada

Si Dion ang ambasador ng Canada sa Germany mula pa noong 2017 (bagong window). Ang French ambassadorship ay bakante mula pa noong nakaraang taon. Ang Prime Minister ay inaasahan na pormal na iaanunsyo ang appointment sa mga susunod na araw.

Si Dion, na nagsisilbi rin bilang special envoy ng Canada sa European Union at Europa, ay humawak ng ilang senior positions sa gobyerno. Ang kanyang pamumuno bilang Minister of Foreign Affairs ay nagtagal mula Nobyembre 2015 hanggang Enero 2017. Siya rin ay naging Minister of Environment mula 2004 hanggang 2005, at Minister of Intergovernmental Affairs mula 1996 hanggang 2003.

Siya ay naging Liberal Party leader sa loob ng dalawang taon mula 2006 hanggang 2008. Bago pumasok ng politika, nagturo siya ng political science sa Université de Moncton at Université de Montréal.

Sinabi ni Marc Garneau, isa pang dating foreign affairs minister, sa media na inalok siya ni Trudeau ng posisyon na ito noong Nobyembre 2021 (bagong window), ngunit hindi niya tinanggap ang puwesto dahil sa samu't-saring rason.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.