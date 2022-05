Emergency alert system hindi sapat, sabi ni Bill Blair

Nang magsalita sa harap ng mga reporter sa Global Platform for Disaster Risk Reduction sa Bali, Indonesia, inamin ni Bill Blair na ang information alerts na ipinadala bago tumama ang biglaan at malakas na bagyo sa timog Ontario at Quebec ay hindi nakatulong nang husto.

Hindi niya pinigilan ang sarili na magsalita nang tanungin kung gumana ang early warning system nang maayos.

Ang napakasimple at diretsong sagot ay hindi. Sa palagay ko kailangan ng mga improvement, ani Blair.

Sinabi niya na ang mga alerto ay kailangan ipadala nang mas maaga, magkaroon ng mas marami at mas mahusay na impormasyon tungkol sa gagawin ng recipients at maging mas consistent pagdating sa kung sino ang makakatanggap nito.

Mga residente binatikos ang sistema

Ang bagyo at ang aftermath nito ay pumatay ng 11 katao sa Ontario, at marami sa Ottawa ang wala pa ring kuryente.

Binatikos ng ilang residente ang alert system, at sinabing hindi sila nakatanggap ng babala noong panahon na naramdaman nilang kailangan nila (bagong window). Ang mga alerto ay ipinadala sa mga cell phone at nabrodkast din sa telebisyon at radyo sa ilang lugar. Ito ang unang intrusive alert na nabrodkast para sa isang extreme thunderstorm warning.

Kinilala ni Blair ang kritisismo, at tinawag ang early warning system na hindi consistent ang paggamit.

Sinabi niya na isa sa pinakaimportanteng bagay na kanyang natutunan sa komperensya ay may datos na nagpapahiwatig na ang malakas na early warning system para sa mga natural na sakuna ay mababawasan ang casualties at pinsala ng 30 porsyento on average.

Sinabi niya na ang pederal na gobyerno ay makikipagtulungan sa mga probinsya at teritoryo at sa Environment Canada para magkaroon ng mga pagbabago sa sistema.

Hindi lang ito ang tamang gawin, ito rin ang matalinong gawin, aniya.

Malinaw na ang pagkawala ng buhay at ang pinsala na nangyari sa Ontario at Quebec sa nakalipas na mga araw, ay ipinapakita na marami pang trabaho ang kailangan gawin, at tayo ay committed na gawin ang trabahong iyon.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.