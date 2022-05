[Ulat] Fil-Canadian playwright sa Montreal panalo sa Jovette-Marchessault Award

Hindi kapani-paniwala. Ako ay hindi makapaniwala, nagulat at nakakapangilabot din. Hindi ako makapaniwala dahil umabot din ng napakatagal. Naramdaman ko na parang walang nakakapansin sa 'kin sa teatro, lalo na ako'y Anglophone sa Montreal, dahil [din] walang masyadong oportunidad sa akin para makapag-produce [na] kilalanin ng French theatre community, sabi ni Marie nang tanungin sa kanyang naging reaksyon noong matawag ang pangalan.

To be acknowledged in the French theatre community was it's ... it's ... it's, it's surreal, natutuwang sabi ni Marie.

Kilala si Marie Barlizo sa mapangahas na mga naisulat na dula na may sensitibong mga paksa tungkol sa kahihiyan, diperensya sa pag-iisip at adiksyon.

Katunayan unang eksplorasyon niya sa pagsusulat noon ang dula na Elsewhere. Ito ay isang istorya kung saan ang ama sa isang pamilya ay may pinagdadaanan na karamdaman sa pag-iisip. Ito rin ang tema sa isinusulat ni Marie noong tinapos niya ang pag-aaral sa National Theatre School of Canada sa Montreal. Ang autobiographical play ay naisulat ni Marie dahil ang ama niya ay nagkaroon ng parehong karamdaman. Isinulat niya ang ‘Prophecies of a Prince of Barotac.’

Inaalay ni Marie sa kanyang mga magulang ang natanggap na karangalan. Litrato: Sabrina Reeves

Noong 2002, siya ang kauna-unahan na visible minority na nagtapos ng English Playwriting program mula sa National Theatre School of Canada.

Nakuha niya ang kanyang bachelor’s degree sa Theatre mula sa Concordia University noong 1999 habang nakumpleto naman niya ang kanyang master’s degree sa Fine Arts mula sa Creative Writing program sa University of British Columbia noong 2013.

Ipinanganak sa Pilipinas si Marie pero lumaki siya sa Montreal. Ang kanyang ama ay mula sa probinsya ng Iloilo habang ang kanyang ina naman ay lumaki sa Negros Occidental. Limang taon pa lang noon si Barlizo nang lumipat sa Montreal ang kanyang pamilya. Hanga umano si Marie sa tapang at pagsusumikap ng kanyang mga magulang.

And I still have very strong memories about the Philippines because it made such an impression on me, because I just I love my family in the Philippines. And I think also because of that time there, it was so magical. It also brought a lot of richness in my writing and as well the language, sabi ni Marie.

Ilan sa mga dula na isinulat ni Marie ay ang Unang Pasko sa Montreal, The Little Mighty Superhero, at Lucky.

Malapit sa puso ni Marie ang dula na Lucky. Ito ay tungkol talaga na hayaan ang tao na mahubog kung sino talaga sila, na huwag umasa masyado nang sobra. Ang hayaan na bigyan ng pagkakataon ang bawat isa na gawin 'yon. At alam mo, ito ay hindi panahon para magkakanya-kanya ang mga taong may kulay at ng mga puti. Ito ay tungkol sa panawagan na magkaisa ang mga tao, ani Marie.

Ang dula na "Lucky" ay tungkol sa matensyon na pagtatagpo sa pagitan ng isang dating ‘skinhead’ at isang dalaga na may masalimuot na relasyon sa pamilya. Litrato: (Dahlia Katz Photography)

Abala ngayon si Marie sa mga pagsasanay sa productions ng Lucky (bagong window) na paghahanda para sa rEvolver Festival na gaganapin sa East Vancouver sa unang linggo ng Hunyo.

Kung may maipapayo si Marie sa iba ay ang huwag daw matakot na sumubok kahit pa mabigo sa mga nais magawa sa buhay.

Ang mahalagang leksyon sa buhay para sa akin, sa sarili kong pananaw, ay ang huwag matakot na gawin ang gusto sa buhay, na huwag kang matakot na mabigo. At mahalaga na may pangarap at ang maging determinado. Para sa akin kapag wala kang kinatatakutan o, kaya alam mo na, nandiyan 'yung baka pumalpak ka, okay lang ‘yan. Ang mahalaga may natutunan ka kahit pa sa sobrang pressure at may mapupulot ka na aral sa iyong pinagdadaanan, payo ni Marie.

Ang Jovette-Marchessault Award ay isang parangal na iginagawad ng Conseil des arts de Montreal (CAM) para kilalanin ang kontribusyon ng mga babaeng playwrights sa mundo ng teatro sa Montreal.

Ang bayan na ito ay may napakarami na istorya ng maraming tao na hindi nabigyan ng pagkilala sa ating kasaysayan, sa ating teatro at sa ating midya. Ang ambag ng mga Pilipino sa Canada at sa probinsya ng Quebec ay hindi napahalagahan sa mahabang panahon. Nagbigay ng inspirasyon sa akin ang kanilang tapang at kasipagan. Sila ang aking bayani. Sila ang dahilan kung bakit patuloy akong nagsusulat. Kailangan maikwento ang kanilang istorya. Ang parangal na ito ay napakahalaga sa akin. Isang quote mula sa Marie Leofili Romero Barlizo, playwright

Sa pagkilala na ito ay natanggap ni Marie ang isang grant na nagkakahalaga ng $20,000.

