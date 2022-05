B.C. inilunsad ang unang lung cancer screening program ng Canada

Sinabi ni Health Minister Adrian Dix na ang makabagong programa ay parehong magliligtas ng buhay at pagagandahin ang kalidad nito.

B.C. Health Minister Adrian Dix (archives) Litrato: Mike McArthur/ CBC

Ang screening ay magiging available sa 36 na centres sa lahat ng health authorities na gumagamit ng existing CT scans para sa mga tao edad 55 hanggang 74, na kasalukuyang naninigarilyo o dating nanigarilyo, at may kasaysayan ng paninigarilyo sa loob ng 20 taon o higit pa.

Ang mga tao na maaabot ang criteria ay hinihikayat na tawagan ang programa para sa isang konsultasyon at risk assessment para madetermina ang kanilang eligibility.

Sinabi ni Dr. Stephen Lam, medical director ng screening program, na ang lung cancer ang nangungunang sanhi ng pagkamatay sa kanser sa Canada at sa buong mundo.

Sinabi niya na 70 porsyento ng lahat ng mga kaso ay na-diagnose sa advanced stage at layunin ng programa na baguhin ang trend na iyon sa pamamagitan ng pagde-detect ng lung cancer nang mas maaga kung saan ang paggamot ay mas epektibo.

Kine-credit naman ni Dr. David Byers, CEO ng Provincial Health Services Authority, ang B.C. Cancer para gawing posible ang paglulunsad, dagdag pa niya babawasan ng centralized system ang pasanin ng kanser, kabilang ang mga katutubong tao, na disproportionately naapektuhan ng lung cancer.

Sinabi ng B.C. Cancer na pagkatapos ng appointment, titingnan ng isang radiologist kung may mga spot, o nodules, sa scan, at parehong makukuha ng pasyente at primary care provider ang resulta sa loob ng tatlong linggo.

Sinabi nito na ang screening ay magiging mas epektibo kung ito ay ginagawa ng regular para i-monitor ang anumang pagbabago.

Sinabi ng Health Ministry sa isang release na tinatayang 10,000 na pasyente ang inaasahan na maii-screen sa unang taon ng programa, at ang numero na iyon ay inaasahan na tatalon ng humigit-kumulang 15 porsyento kada taon.

“Tinataya na ang programa ay mada-diagnose ang halos 150 lung cancer cases bawat taon, at higit 75 porsyento ng mga ito ay mada-diagnose sa earlier stage kaysa sa walang screening.''

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.