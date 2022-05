Seminary student Maryanne Oketch mula sa Toronto, 2nd Canadian winner ng ‘Survivor’

Sa Season 42 finale noong Miyerkules ng gabi, si Maryanne Oketch, isang 24 taong gulang na seminary student mula sa Ajax, Ont., ang naging last one standing.

Napanalunan ni Oketch ang $1 milyon na premyo, at naging pangalawang Black na babae na nanalo sa Survivor — ang una ay si Vecepia Towery na nanalo noong 2002.

Ang nanalo noong nakaraang taon ay ang kapwa Canadian na si Erika Casupanan, na isang Pilipino, mula sa Niagara Falls.

Matapos ang 23 araw na inilagi sa kagubatan, ang episode ay nagsimula na may lima pang natitirang player: sina Oketch, Jonathan Young, Mike Turner, Romeo Escobar at Lindsay Dolashewich.

Matapos ang serye ng mga laro at obstacles, natira sina Oketch at Turner, isang bumbero mula sa New Jersey. Nakakuha ng pitong jury votes laban sa isa, nasungkit ni Oketch ang panalo habang nagpalakpakan ang kanyang mga kapwa competitor.

Isang artikulo ni Sadaf Ahsan (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.