[Ulat] Identity ng mga Pinoy ipinakilala sa pamamagitan ng sining ng pagtatanghal

Patuloy na naging aktibo sa Folklorico Filipino Canada FFC si Faye Ronscesvalles sa paglipas ng dalawang dekada bilang isang mananayaw at ngayon ay direktor na sa mga pagtatanghal.

Katatapos lang namin magtanghal sa Oriental Center sa Scarborough (Toronto), at 'yun ay para sa araw ng mga ina at pagdiriwang sa Asian Heritage [Month]. Sa ngayon, namimili muna kami kung alin sa mga imbitasyon ang aming tatanggapin at magawang magtanghal dahil maliit ang aming grupo, sabi ni Faye.

Mula sa higit bente lumiit ang aktibong miyembro ng grupo buhat nang magpandemya.

Masyado talaga kaming naapektuhan ng COVID dahil hindi komportable ang mga miyembro na bumalik para sa pag-eensayo. At saka karamihan sa aming mga mananayaw ay papasok na sa high school at unibersidad. Kaya parang gusto nila tumigil muna at magpokus sa eskwela at ibang mga ginagawa, ani Faye.

Ang Salip na hango sa sayaw ng tribo ng Kalinga ay sinayaw ng grupo sa isang pagtatanghal sa Mexico Tour noong 2018. Litrato: FFC/FAYE RONCESVALLES

Nag-aaral pa sa high school noon si Faye nang mag-umpisa siyang sumama sa mga pagtatanghal ng Folklorico Filipino Canada FFC .

Sa Canada na lumaki si Faye pero nauunawaan niya kung gaano kayaman ang pagkakaiba-iba ng mga Pilipino na kanyang natutunan mula sa iba-ibang mga etnikong sayaw.

“Nagsimula at lumaki ako sa grupo, ito ay nagpapakita ng napakarami sa ating kultura. Ang kaibahan sa pagkakakilanlan ng maraming indibidwal na PIlipino mula sa iba-ibang lugar [sa Pilipinas]. 'Di ba? Kaya ang napakaganda nito ay nagbukas ito sa maraming tao na malaman paano ang pagkakaiba-iba sa atin bilang isang komunidad, bilang isang bansa,” sabi ni Faye.

Ilan sa madalas na sinasayaw sa mga pagtatanghal ng Folklorico Filipino Canada FFC ay ang Tinikling, Pandanggo sa Ilaw, Singkil at Maria Clara (Cariñosa).

Ayon sa co-founder ng Folklorico Filipino Canada FFC na si Wendy Arena, dekada setenta pa nabuo ang grupo sa Toronto. Inorganisa ang grupo nang hilingin sa simbahan na magpresenta sila ng isang Pilipinong sayaw para sa isang multicultural show.

Dahil nakatira ako noon sa St. James town [sa Toronto]. Marami ang mga Pilipino doon. Kaya nagkasundo kami na magsama ang mga marunong sumayaw.

Dumating sa Canada si Wendy Arena bilang imgrante noong 1968. Siya ang nag-iisang natitira sa sampung katao na nagtayo ng Folklorico Filipino Canada noong dekada setenta. Litrato: (Screenshot)

Nakatulong umano na ilan sa orihinal na miyembro sa itinayong grupo ng Folklorico Filipino Canada FFC ang sinasabing may malawak na karanasan sa pagsayaw sa Pilipinas.

Mula sa presentasyon na iyon, nagsimula ang grupo sa sampung katao. Sila 'yung mga kaibigan ko at lahat kami hindi pa nakapag-asawa noong mga panahon na iyon, kwento ni Wendy. Bilang bagong imigrante, ang unang lugar kung saan kami nag-eensayo ay sa Lourdes Church. At mula noon habang nagtagal ang grupo, kami ay nag-practice sa gym ng iba’t-ibang eskwelahan.

Pormal na naitatag ang grupo noong 1974. At magmula noon ay madalas silang nagtatanghal tuwing may mga multicultural na pagdiriwang sa Toronto at sa mga selebrasyon sa komunidad ng mga Pilipino.

Apat na dance suite sa Pilipinas ang madalas sinasayaw ng grupo: Igorot, Maria Clara, Muslim at Rural Suite.

Maria Clara ang isa sa iprinesenta ng FFC sa pagtatanghal sa Canada's Wonderland noong 2018. Litrato: FFC/FAYE RONCESVALLES

Ibinibida rin ng grupo ang mga musika na nalikha gamit ang mga katutubong instrumento sa Pilipinas.

Madalas maimbitahan ang Folklorico Filipino Canada FFC para magtanghal sa iba't-ibang selebrasyon ng mga organisasyon sa Toronto.

Sila rin ay madalas maimbitahan para magtanghal sa mga okasyon gaya ng kasal.

“Kakatapos lang namin [magtanghal] sa isang kasal tatlong linggo na ang nakalipas dahil may nag-asawa ng isang Canadian. Naimbitahan kami. At sa mga ganyan din naipagpatuloy namin din ang grupo dahil binabayaran kami ngayon. Ito ay dahil sa gastos namin sa mga kasuotan at kagamitan na aming nalikom sa pagdaan ng ilang taon,” paliwanag ni Wendy.

Sa paglipas ng limang dekada ay hindi lang sa Toronto naipakilala ng grupo ang kultura ng Pilipino. Sa mga pagtatanghal ay naipasilip ang mayaman na pagkakaiba-iba ng mga Pilipino hindi lang sa Toronto kundi maging sa ibang bahagi ng Canada, Estados Unidos at Europa ayon sa grupo.

Balak ng grupo na muling palakasin ang Folklorico Filipino Canada FFC at magtagpo muli ang mga mananayaw na handang ipagpatuloy ang pakikibahagi sa mga pagtatanghal.

Ang Bumayah ay isang katutubong sayaw ng mga Igorot na komokopya sa pangangamot ng isang tandang sa lupa. Ito ay sumisimbolo ng pasasalamat para sa isang masaganang ani. Litrato: FFC/FAYE RONCESVALLES

Sa ilang dekada na pakikilahok ay sinabi ni Faye na mas nakilala at nahanap niya ang kanyang sarili bilang isang taga-Canada na may lahing Pilipino.

“Ang Folklorico Filipino ay parang makapamilya na komunidad. At tila isa siyang paraan na matulungan ang mga Pilipino na makilala ang kanilang mga sarili dahil sa iba-ibang elemento na makaka-relate ka. Hindi man sa lahat ng teknikal na kumbaga uri ng mood. Alam mo, minsan nararamdaman ko ang mood na parang ako ay taga-bundok na tao. Parang mas nauugnay ko ang aking sarili sa kalikasan, 'di ba? Nararamdaman ko na ako ay kagalang-galang. Ramdam kong higit na mas elegante at ang maging Maria Clara o isang Muslim. Kaya isa talaga siyang paraaan na mahanap ang sarili. At ang nagustuhan ko ay mas nagkaroon ako ng kapanatagan kung sino ako at maipagmamalaki kung ano ako.”

Kaugnay na mga ulat: