Trudeau inanunsyo ang $32M na pondo para sa Saskatchewan long-term care

Ang unang stop ng Prime Minister ay sa long-term care home na St. Ann's Senior Citizen Centre. Sa isang joint announcement kasama si Minister of Mental Health and Addictions, Seniors and Rural and Remote Health Everett Hindley ng Saskatchewan, sinabi ni Trudeau na sumang-ayon ang pederal na gobyerno na bigyan ang gobyerno ng Saskatchewan ng $32 milyon para mas pagandahin ang pag-aalaga sa mga senior na naninirahan sa long-term care.

Sinabi ni Trudeau na ang pera ay mapupunta sa pagpapaganda ng pag-aalaga, mas ligtas na dining practices, dagdag na paglilinis sa lugar at staff safety protocols.

Ang pederal na pondo ay ibibigay sa pamamagitan ng Safe Long-term Care Fund. Siyam na probinsya, kasama ang Saskatchewan, ang makakakuha ng naturang pondo.

Ang mga investment na ito ay gagawa ng totoong pagkakaiba para sa mga tao at para sa mga caregiver, ani Trudeau.

Sinabi ni Hindley na ang nakalipas na dalawang taon ay naging mapanghamon habang nagpapatuloy ang pandemya. Sinabi niya na ang mga paghihigpit at ang pakiramdam ng isolation ay naging mahirap para sa mga senior.

Naa-appreciate namin ang suporta ng pederal na gobyerno ngayong araw para sa trabaho na ginawa ng Saskatcheawn upang paghusayin ang prevention at control measures sa long-term care sa nakalipas na mga taon, ani Hindley.

Susunod, si Trudeau ay makikipagkita sa mga estudyante ng College of Agriculture and Bio Resources ng University of Saskatchewan at ang Vaccine and Infectious Diseases Organization (VIDO) ng unibersidad.

Ang Vaccine and Infectious Diseases Organization VIDO ay nangunguna sa mga gawain para makapagdebelop ng COVID-19 vaccine ang Canada.

Ang huling stop ni Trudeau ay sa isang daycare, kung saan makikipag-usap siya sa mga pamilya tungkol sa child care at early learning.

Isang artikulo ni Laura Sciarpelletti (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.