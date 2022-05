Pamamaril sa isang elementary school sa Texas, 21 ang patay

Ang 18 taong gulang na suspect na si Salvador Ramos ay natagpuan ding patay, ayon sa mga opisyal na hindi kinumpirma kung ano ang motibo ng pamamaril.

Panoorin ang ulat ng The National sa bidyo na ito:

Galit, mga katanungan, pakikiramay sumunod matapos ang pamamaril

Mga prominenteng Amerikano, ang presidente ng Ukraine at mga estudyante sa India ibinahagi ang galit at kalungkutan tungkol sa pagpatay sa mga estudyante at guro sa Texas.

Maraming paraan para panatilihing mas ligtas ang mga eskuwelahan, ayon sa isang ina

Nakausap ng CBC News si Lori Alhadeff na nagtaguyod ng Make Our Schools Safe matapos mapatay ang kanyang anak na si Alyssa sa Parkland, Fla. school shooting noong 2018.

Inilarawan niya kung ano ang pakiramdam ng isang magulang matapos ang pamamaril sa eskuwelahan at kung paano gagawin na mas ligtas ang mga paaralan.

Mga bidyo ng The National na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.