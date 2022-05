Trudeau ’di tumuloy sa Surrey fundraiser matapos sumigaw ng racial slurs ang protesters

Hindi na pumasok si Trudeau sa gusali at nagsalita sa harap ng mga tao sa loob ng halos tatlong minuto sa pamamagitan ng Zoom sa halip na magbigay ng talumpati in person.

Sinabi niya na walang sinuman ang dapat takutin o pahintuin mula sa pag-e-exercise ng kanilang demokratikong mga kalayaan dahil ito ang pinaniniwalaan ng bansang ito.

Sinabi ni Trudeau na babalik siya upang makipagkita sa kanyang mga supporter sa Surrey sa hinaharap, at sinabi ng organizer ng event sa attendees na dapat silang manatili at i-enjoy ang hapunan.

Hinarap ni Defence Minister Anita Anand ang mga tao, ngunit hiniling ng Liberal Party staffer sa isang reporter na umalis sa kuwarto.

Sinabi ng partido sa isang pahayag sa The Canadian Press na lahat ng lumalahok sa ating demokrasya ay dapat maramdaman na sila ay ligtas at iginagalang.

Mga demonstrador minura ang prime minister

Humigit-kumulang apat na dosenang demonstrador ang gumamit ng bastos na mga salita habang sila ay nagtsa-chant laban kay Trudeau at bumusina sa labas ng convention centre.

Hindi namin gusto ang paraan ng pagpapatakbo niya sa Canada, sabi ng isang lalaki na nagsalita sa pamamagitan ng megaphone.

Halos kalahating dosenang Royal Canadian Mounted Police RCMP officers ang nakabantay sa mga tao.

Nitong unang bahagi ng buwan, sinimulan ng pulisya na imbestigahan ang isang video na umiikot sa social media na nagpapakita ng verbal abuse tungo kay New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh sa isang protesta sa Peterborough, Ont.

Ang federal New Democratic Party NDP leader ay dumaan sa campaign office ng isang Ontario New Democratic Party NDP candidate na tumatakbo sa probinsyal na halalan.

Ipinapakita ng video si Singh na nakasalubong ang mga demonstrador habang paalis ng campaign office, at maririnig sila na sumisigaw ng mga bastos na salita sa kanya at tinawag siyang traydor habang pasakay ng sasakyan.

Kinalaunan sinabi ni Singh sa mga reporter na ang kanyang naging karanasan ay matindi, mapagbanta at nakakainsulto ngunit mas nag-aalala siya kung ano ang kahulugan nito para sa politika sa pangkalahatan.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.