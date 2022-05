Canada nagpadala ng halos $100M na tulong militar sa Ukraine

Kasama sa $98 milyon na donasyon ang 20,000 na 155mm artillery shells — ang standard artillery shell ng North Atlantic Treaty Organization NATO — mga fuse at charge bags, sinabi ni Defence Minister Anita Anand ngayong Martes.

Ang full-scale, ilegal at walang konsensya na pagsalakay ni Putin sa Ukraine ay hindi maaaring pahintulutan na magtagumpay at hindi ito magtatagumpay, ani Anand mula sa Ukrainian Cultural Centre sa Victoria, British Columbia B.C. ngayong araw.

Sa pamamagitan ng military aid, economic assistance, humanitarian aid at malakas na suportang pulitikal at international forums, ang Canada ay patuloy na susuporta sa Ukraine.

Ang 155mm shells ay hindi nanggaling sa military stockpile ng Canada ngunit binili para sa donasyon, ani Anand. Ang shells ay compatible sa halos bagong M-777 howitzers na dinonate ng Canada sa Ukraine.

Iniulat ng CBC News noong isang buwan na ang Canada ay magpapadala ng apat na M-777s sa militar ng Ukraine para tulungan ito na harapin ang bagong opensiba ng Russia mula sa silangan. Kinilala ng Department of National Defence ang donasyon ng M-777s ngunit tumanggi na ilahad ang bilang ng baril na ipinadala sa Ukraine.

Ang donasyon ay parte ng $500 milyon na military aid para sa Ukraine na inanunsyo sa budget ngayong taon.

Sinabi ng Liberal na gobyerno na sinimulan nito ang pagro-roll out ng $500 milyon nitong unang bahagi ng buwan kasama ang $50 milyon na donasyon ng high-resolution satellite imagery, drone cameras at amunisyon.

Isang magaan at mobile na artillery gun

Mula nang magsimula ang digmaan, nagbigay ang pederal na gobyerno sa Ukraine ng military equipment mula sa existing na stocks ng Canadian Armed Forces — tulad ng 100 Carl-Gustaf anti-tank weapon systems at 2,000 na rocket na dinonate noong huling bahagi ng Pebrero.

Si retired lieutenant-general Andrew Leslie ang nanguna sa internal push sa defence department para bumili ng M-777 howitzers na ginamit sa Afghan war.

Noong nakaraang buwan, sinabi ni Leslie na ang M-777s na dinonate sa Ukraine ay 10 porsyento ng imbentaryo ng Canadian Armed Forces CAF at hinikayat ang pederal na gobyerno na mabilis na palitan ang dinonate na equipment.

Magkakaroon ito ng 10 porsyento na ripple effect sa level ng readiness at training sa Canadian Armed Forces, aniya.

Ang M-777 ay isang 155-millimetre towed howitzer. Habang nagpapaputok ito ng malalaking shell, dinisenyo ito para maging isang ultra-light na baril ng BAE Land Systems, Inc., isang British arms maker, noong late 1990s.

Ang baril ay mabilis na naging popular sa United States U.S. Army and Marine Corps at naibenta sa buong mundo sa ilang bansa, ang pinakahuli sa India.

Nagustuhan ito ng Western armies dahil akma ang naturang armas sa uri ng magaan at mobile na warfare na naganap sa Iraq at Afghanistan. Ang baril ay madali at mabilis na nata-transport by air — na nakasabit sa ilalim ng isang helicopter at naililipat sa paligid ng battlefield o nailalagay sa malaking transport plane para sa mabilis na deployment sa ibang mga bansa.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.