Asian Heritage Month: Pilipina nagbahagi ng istorya ng imigrasyon, reaksyon sa rasismo

Ngayon na siya’y nasa hustong gulang na, sinabi ni Baluyot na mas pinapahalagahan niya ang naging desisyon ng kanyang mga magulang 40 taon na ang nakalipas.

Ang pagsakay sa flight na inabot ng 24 oras, mula sa kabilang panig ng mundo, sa isang bansa na wala kang kakilala, hindi mo alam ang wika, hindi mo alam kung ano ang aasahan, sa pakiwari ko ang pagiging matapang ay tip of the iceberg lang at pagkatapos tungkol na talaga ito sa pagsisimula ng bagong buhay at oportunidad para sa kanilang mga anak, aniya.

Ngayon, tinuturuan niya ang kanyang mga anak, na magkahalo ang lahi, tungkol sa kanilang background at mga paraan para komprontahin ang anti-Asian racism.

Ang tatlong anak ni Jhoan Baluyot: Rowyn (kaliwa), Xavier (gitna) at Findlay (kanan). Litrato: Jhoan Baluyot

Ayokong i-shield sila nang todo baka kasi isipin nila na hindi nangyayari ang ganitong mga bagay, kailangan batid nila [ang anti-Asian racism] para alam nila kung paano tutugon dito at i-inform ang kanilang sarili at ibang tao tungkol dito, aniya.

Ang pokus ng Asian heritage sa palagay ko ay dumating sa isang napaka-kritikal na panahon kung saan nangyayari ang anti-Asian hate ngayon, kaya sa palagay ko ang pagkukuwento ng mga positibong istorya kung paano tayo nakapag-ambag sa lipunan ng Canada ay lubos na importante.

Basahin ang iba pang istorya ng imigrasyon dito (bagong window).

Kaugnay na mga ulat:

Hango sa artikulo ni Jennifer La Grassa (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.