Canadians dapat baguhin ang usapan tungkol sa pagkamatay mula sa droga: advocates

Ito ay ibang-iba na pagtugon sa toxic drug supply ng Canada, habang dumarami ang mga tao — kasama ang mga bata — na namamatay mula sa sinasabi ng harm reduction specialists na maiiwasang pagkalason.

Kung meron tayong nakakalason na litsugas na nakontamina ng listeria o iba pa, aalisin nila ang lahat ng iyon mula sa tindahan, magkakaroon ng mga babala … ngunit dahil ang substances na ginagamit namin ay unregulated, walang regulatory response, ani Natasha Touesnard, ang Halifax-based executive director ng Canadian Association of People Who Use Drugs.

Si Touesnard ang isa sa maraming advocates na nagsasabi na dapat baguhin ng Canadians ang diskusyon tungkol sa paggamit ng droga, habang may average na 20 tao ang namamatay araw-araw mula sa toxic street drugs. Marami sa mga namamatay ay resulta ng paghahalo ng drug dealers ng fentanyl, benzodiazepines o iba pang substances sa mga droga tulad ng heroin, cocaine, methamphetamine o MDMA para madagdagan ang kanilang supply — na hindi nagbibigay ng anumang babala sa kanilang mga kostumer.

Sa pagitan ng Enero at Setyembre noong nakaraang taon, humigit-kumulang 5,368 Canadians ang namatay mula sa apparent opioid toxicity, na paraan kung paano kina-classify ng Public Health Agency of Canada ang pagkamatay mula sa paggamit ng droga sangkot ang opioid.

Ang bilang ng mga namatay ay tumaas ngayong pandemya, habang ang mga tao ay nakaranas ng bagong isolation, stress at mga paghihirap, at ang street drugs ay naging mas nakakalason.

Ngunit hindi na bago ang problemang ito: noong 2016, 26,690 Canadian deaths ang isinisisi sa opioid toxicity.

Ito ay isang mass poisoning crisis na nangyayari sa buong bansa, at ang gobyerno ay may kapangyarihan na ayusin ito, ani Touesnard.

Ang mga doktor, policy experts, coroners at pulisya ay patuloy na nananawagan sa pederal na gobyerno na maisabatas ang reporma sa droga para siguraduhin na ang mga tao na gumagamit ng droga ay manatiling ligtas, tinukoy nito na ang mga modelo ng abstinence at criminal punishment ay hindi pinigilan ang mga tao mula sa paggamit ng droga — ginawa lang nito na mas mapanganib ito. Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.