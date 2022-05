Death toll mula sa bagyo noong Sabado umabot na sa 10 sa Ontario at Quebec

Siyam na tao sa Ontario at isa sa Quebec ang namatay dahil sa direktang resulta ng bagyo o dahil sa aftermath nito, ang karamihan sa mga biktima ay namatay dahil nabagsakan ng puno.

Ang pinakahuling biktima ay kinumpirma ngayong Lunes ng Peterborough Police, na sinabi na isang 61-anyos na lalaki na taga-Lakefield ay namatay noong bagyo dahil sa natumbang puno.

Ang mga ulat ng pulisya tungkol sa iba’t-ibang insidente ng pagkamatay ay ipinapahiwatig na ang mga biktima ay ginagawa ang lahat ng bagay mula sa pagka-camping hanggang sa paglalaro ng golf hanggang sa paglalakad noong weekend nang sila ay nasawi.

Ang bagyo ay tumama sa southern Ontario at Quebec sa loob lamang ng ilang oras, sinira nito ang mga poste ng kuryente at pinabagsak ang mga tower, binunot ang mga puno at nilipad ang mga bubong at siding ng mga bahay.

Sinabi ng hydro utilities na daan-daang libo ang wala pa rin kuryente at nagbabala na aabutin ng ilang araw para ganap na maibalik ang serbisyo dahil sa laki ng pinsala.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.