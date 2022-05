Asian Heritage Month: Ehersisyo kinonekta ang immigrant seniors at kabataan sa B.C.

Pumila sila bago ang alas-nuwebe ng umaga para makapasok sa gitna ng Chinatown sa Vancouver, at bago mag-umpisa ang mga klase, bawat senior — ang karamihan nasa edad na 80s at 90s — ay kumuha ng upuan mula sa lalagyan at inilagay na sa sahig.

Ang banayad na musika at instructions sa wikang Mandarin ay nagsimula na kaagad, at nagsimula nang mag-ehersisyo ang mga senior nang sabay-sabay, kasama ang tatlong youth workers mula sa Yarrow Intergenerational Society for Justice.

Ang exercise program ay inaalok dalawang beses isang linggo at isa ito sa maraming programa ng society na ikinokonekta ang kabataan sa low-income na immigrant seniors sa Chinatown sa Downtown Eastside ng Vancouver sa British Columbia.

Ang society ay itinatag para tulungan ang mga senior — marami sa kanila ang hindi nagsasalita ng Ingles bilang unang wika — na kumonekta sa mga kabataan na maaari silang tulungan sa mga isyu na nagre-range mula sa pagharap sa evictions hanggang sa paghahanap ng pagkain na angkop sa kanilang kultura.

Ang society ay may staff at mga volunteer na sinasamahan ang seniors sa kanilang medical visits, lingguhan na phone check-ins at iba pang events.

Ngunit may benepisyo rin ito para sa mga kabataan, sabi ni operations manager Beverly Ho.

Si Beverly Ho, operations manager ng society, nakipag-usap sa mga senior matapos ang Chinatown fitness class. Litrato: CBC / Ben Nelms

Sila [ang seniors] ay maraming karanasan sa buhay na hindi mo matututunan online o sa mga libro, aniya.

Marami rin silang nalalaman tungkol sa lokal na lugar, at ang mga pagbabago na dumating at lumipas. Ang mga nakakatanda rito ang pamana at buhay na kasaysayan.

Pagkokonekta sa magkakapitbahay

Sinabi ni Ho na ang programa ay nakakatulong rin sa pagprepreserba ng buhay na kasaysayan ng komunidad.

Sa tingin ko maraming beses na ang mga gobyerno at ibang organisasyon ay inaalala lang ang arkitektura at facade ng komunidad, na importante rin naman, ngunit talagang mas natututo kami mula sa mga senior, aniya.

Kaya sa palagay namin importante na tumanda sila sa lugar na ito, na magkaroon sila ng dignified affordable housing, mga groceries at suporta ng komunidad na kailangan nila.

Ang exercise program tuwing umaga ay isang ‘di pormal na paraan para sa mga taong naninirahan sa komunidad na kumonekta, at magbigay ng magandang tsansa para makihalubilo.

Magandang kumilos, ani Lily Con, edad 92, tungkol sa programa. Napapanatili akong malusog, at masaya na makita ang lahat ng mga taong ito.

Aktibo, masigla at talaga namang bihis na bihis, sinabi ni Lily na siya ay bago sa klase ngunit inaasahan na makikilala ang mga bagong tao.

Sinabi ni Chinese Seniors Hub Coordinator Sean Cao na ang programa ay may wala pang 10 seniors noong isang taon na lumaki na sa 40.

Ang mga senior ay nag-eehersisyo sa loob ng 40 minuto, at pagkatapos may oras sila para makihalubilo at i-enjoy ang pagkain ng tinapay mula sa isang local bakery.

Ang isa sa mga senior, si Rosa Chan, ay dumadalo regularly, at sinabi na namumuhay siya mag-isa, kaya inimbitahan niya ang kanyang kapitbahay na si Yurong Li na dumalo rin.

Karamihan sa mga senior ay nakatira na rito sa loob ng mahigit isang dekada, ang ilan sa loob ng maraming dekada, ang iba naman mas bago sa neighbourhood, pero palaging konektado, o madalas nagpupunta sa Chinatown, ani Ho.

Sila ay nabuhay at nilikha ang kasaysayan. Marami sa kanila ang nagpepreserba ng folk tradition, ibang lokal na wika at dialects na namamatay na. Marami ang matutunan natin sa lengguwahe, kultura, at ilang mga tradisyon ukol sa Lunar New Year.

Isang artikulo ni Melody Jacobson (bagong window), CBC British Columbia na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.