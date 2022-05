Starbucks aalis sa Russian market, isasara ang 130 stores

Sa isang memo sa kanilang mga empleyado ngayong Lunes, sinabi ng Seattle coffee giant na nagdesisyon ito na isara ang kanilang 130 stores at hindi na magkaroon ng brand presence sa Russia. Sinabi ng Starbucks na patuloy nitong pasasahurin ang halos 2,000 Rusong empleyado sa loob ng anim na buwan para matulungan silang mag-transition sa bagong trabaho.

Ang aksyon ng Starbucks ay sumunod sa pag-exit ng McDonald's mula sa Russian market noong nakaraang linggo. Ibinebenta ng McDonald's ang kanilang mga tindahan — na halos ang lahat ay pagmamay-ari ng kompanya — sa isang existing Russian franchisee. Ang mga tindahan na ito ay hindi papayagan na gamitin ang pangalan ng McDonald’s o ang kanilang menu.

Ang mga tindahan ng Starbucks ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Alshaya Group, isang Kuwait-based franchise operator. Isang tagapagsalita para sa Alshaya ang ni-refer ang mga tanong sa Starbucks ngayong Lunes.

Panandaliang isinara noong Marso

Pumasok ang Starbucks sa Russian market noong 2007. Noong unang bahagi ng Marso, matapos ang paglusob ng Russia sa Ukraine, inanunsyo ng Starbucks na pananatilihin nilang bukas ang mga store sa Russia ngunit ido-donate ang anumang kita sa humanitarian relief efforts sa Ukraine.

Ngunit paglipas ng ilang araw — matapos ang Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's at iba pa ay panandaliang inihinto ang kanilang negosyo sa Russia — nagbago ng kurso ang Starbucks at panandaliang isinara ang mga store sa Russia.

Sa pamamagitan ng dynamic situation, patuloy kaming gagawa ng mga desisyon na totoo sa aming misyon at values at magko-communicate na may transparency, sinabi ng dating CEO ng Starbucks Corp. na si Kevin Johnson sa isang mensahe sa mga empleyado.

PANOORIN | Habang ang mga negosyo ay nagpu-pull out sa Russia, ang ilan nag-aalala na ang bansa ay kumikilos paurong:

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.