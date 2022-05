Sophie Grégoire Trudeau isa sa 26 Canadians na naka-ban sa pagbiyahe sa Russia

Bilang tugon sa economic sanctions, naka-ban si Trudeau, Finance Minister Chrystia Freeland at daan-daan pang Canadians mula sa pagpasok sa Russia.

Ang bagong listahan ng mga Canadians ay inilathala apat na araw matapos magpakilala ng bagong batas ang Canada na magba-ban kay Russian President Vladimir Putin at humigit-kumulang 1,000 miyembro ng kanyang gobyerno at militar mula sa pagbibiyahe rito.

Kasama sa listahan sina Lt.-Gen. Jocelyn Paul, Maj.-Gen. Eric Kenny at Rear Admiral Angus Topshee, na pinangalanan bilang mga bagong pinuno ng Canadian army, air force at navy noong nakaraang buwan, respectively, at ang executives ng mga kompanya kasama ang Lockheed Martin Canada at Raytheon Canada.

Sinabi rin ng Russia na naka-ban ang 963 na Amerikano mula sa pagpasok sa bansa — kasama si President Joe Biden at iba pang top officials — at patuloy na maghihiganti laban sa tinatawag nitong mapangahas na aksyon ng Estados Unidos.

Ang largely symbolic travel bans ay parte ng gumuguhong relasyon ng Russia sa West mula nang lusubin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 24, na nagbunsod sa Washington at mga kaalyado nito na magpataw ng sanctions sa Moscow at palakasin ang supply ng mga armas sa Ukraine.

Inilathala ang kumpletong listahan ng banned na mga Amerikano sa unang pagkakataon, sinabi ng gobyerno ng Russia: Iginigiit namin na ang mapangahas na aksyon na ginawa ng Washington, na bumalik din laban sa Estados Unidos, ay patuloy na makakatanggap ng karapat-dapat na parusa.

Sinabi nito na ang Russian counter-sanctions ay isang necessary response na nakatuon sa pagpupwersa sa namumuno na Amerikanong rehimen, na sinusubukan na mag-impose ng isang neo-colonial ‘rules-based world order’ sa buong mundo, para baguhin ang kanilang pag-uugali, kilalanin ang bagong geopolitical realities.

Kabilang sa mga pangalan na inanunsyo na dati sa higanteng listahan ay si Secretary of State Antony Blinken, Defence Secretary Lloyd Austin at Central Intelligence Agency CIA chief William Burns.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.