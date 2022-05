Trudeau dadalo sa anibersaryo ng discovery ng unmarked graves sa seremonya sa Kamloops

Ang prime minister ay pupunta sa Kamloops, British Columbia B.C. , ngayong Lunes para dumalo sa isang espesyal na seremonya sa anibersaryo ng pagkakadiskubre ng suspected unmarked graves sa dating residential school.

Ang mga detalye ng partisipasyon ni Justin Trudeau sa Tk'emlúps te Secwépemc Le Estcwicwéy̓ (The Missing) memorial ay inilabas noong Linggo ng gabi.

Dadalo si Trudeau sa naturang memorial, na magaganap buong araw, at makikipagkita kay Tk'emlúps te Secwépemc Kúkpi7 (Chief) Rosanne Casimir at mga miyembro ng konseho.

Makikipag-usap din si Trudeau sa media sa naturang event.

Ngayong Lunes minamarkahan ang isang taon mula nang makumprima ng British Columbia B.C. First Nation ang pagkakadiskubre ng potential unmarked graves sa site ng dating Kamloops Indian Residential School, na nagbunsod ng mas malalim na imbestigasyon sa site gayundin sa mas maraming searches sa buong bansa.

Ipinakita ng naunang impormasyon na nakuha sa pamamagitan ng ground-penetrating radar noong Mayo 2021 na maaaring kasing dami ng 215 unmarked burial sites ng mga bata ang matatagpuan malapit sa eskuwelahan, bagama’t sinabi ng mga eksperto kalaunan na ang numero na iyon ay maaaring mas tumaas pa dahil maliit na bahagi lamang ng site ang na-survey.

Sinabi ng National Centre for Truth and Reconciliation (NCTR) na batay sa death records humigit-kumulang 4,100 na mga bata ang namatay sa residential schools sa Canada, ngunit ang actual total ay mas mataas pa.

Ayon sa Truth and Reconciliation Commission, ang malaking bilang ng mga katutubong bata na pinwersa na pumasok sa residential schools ay hindi na nakabalik sa kanilang mga tahanan.

Le Estcwicwéy̓ (The Missing)

Ang Kamloops Indian Residential School ay tumakbo mula 1890 hanggang 1969, nang mag-take over ang pederal na gobyerno sa administrasyon mula sa Simbahang Katolika para pangasiwaan ito bilang residence para sa isang day school, hanggang magsara noong 1978.

Halos 500 na bata mula sa mga komunidad ng First Nations sa buong British Columbia B.C. ang nagparehistro sa eskuwelahan sa panahon na iyon, ayon sa National Centre for Truth and Reconciliation NCTR .

Ang event ngayong Lunes ay magsisimula 5 n.u. PT sa Tk̓emlúps Powwow Arbour sa pamamagitan ng isang sunrise ceremony, kasunod ng pagdadasal at pagkanta buong umaga. Ang kanta, sayaw at isang salu-salo ang magaganap sa hapon, at isang closing prayer ang magaganap alas-siyete ng gabi. Ito ay bukas sa publiko.

Noong Oktubre, binisita ni Trudeau ang Tk'emlúps te Secwe̓pemc Nation at humingi ng tawad in person dahil sa pagkabigo na tumugon sa imbistasyon para samahan ang komunidad sa unang National Day for Truth and Reconciliation noong Setyembre 30.

Mula nang madiskubre ang findings, nangako ang pederal na gobyerno ng mahigit $320 milyon para sa residential school site searches at suporta para sa mga survivor at kanilang mga pamilya.

Noong Enero 2022, nakipagkasundo ang gobyerno sa National Centre for Truth and Reconciliation NCTR na ibigay ang libo-libong dokumento tungkol sa residential schools.

Kinumpirma ni Pope Francis ang planong pagbisita sa Canada sa Hulyo, at bagama’t hindi siya bibisita sa Kamloops, siya ay inaasahan na magbibigay ng pormal na apology sa mga survivor at kanilang mga pamilya sa ngalan ng simbahan.

Available ang suporta para sa sinumang naapektuhan ng kanilang karanasan sa residential schools at sa mga taong na-trigger ng mga report ukol dito.

Ang national Indian Residential School Crisis Line ay sinet up para magbigay ng suporta sa residential school survivors at sa iba pang naapektuhan. Maaaring ma-access ng mga tao ang emotional at crisis referral kapag tumawag sila sa 24-hour national crisis line: 1-866-925-4419.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Courtney Dickson at The Canadian Press