[Ulat] Abot-kayang pabahay para sa Ontarians mainit na pinagtalunan sa huling debate

Malaking isyu para kay Nora Hayagan, isang botante na nakatira sa Toronto, ang usapin tungkol sa abot-kayang pabahay. Matagal na kaming nakatira sa isang bedroom apartment. Sana kung baga 'yung mga tao na matagal ng nakatira sa apartment at least mabigyan ng pang-down payment sa bahay o kahit discount, sabi ni Nora.

Dumating si Nora sa Canada noong Enero 2009. Mahigit isang dekada pa ang lumipas bago siya naging ganap na Canadian citizen noong Enero 2020.

Hindi umano sumagi sa isip ni Nora Hayagan na lumipat sa ibang probinsya at napamahal na sa kanya ang siyudad ng Toronto. Litrato: Nora Hayagan

Masipag na nagtatrabaho si Nora sa isang coffee shop sa gabi. Abala rin siyang suma-sideline sa negosyo niya na pagbebenta ng health and wellness food supplements.

Doble ang pagsisikap ni Nora lalo n'at may dalawa na siyang anak ngayon.

Magmula nang dumating sa Canada at nagkaroon ng sariling pamilya rito ay nagrerenta na ng matitirhan si Nora. Mabuti naman 'yong pamumuhay pero noong nagkaroon ng pandemya [COVID] at lahat na kailangan ang sitwasyon na madagdagan ang kita, sabi ni Nora. Siyempre ngayon hindi naman ganun kahirap pero kakayanin. Ganun ako. Pero ibang lahi ang asawa ko. Nagtutulungan kaming dalawa, aniya.

Sa report ng Ontario Real Estate Association sinabi na 20,201 units ng bahay ang nabenta noong Abril 2022 batay sa Ontario Multiple Listing Service (MLS). Ito ay higit na mas mababa sa 34.1% sa parehong buwan noong 2021.

Kahit sinasabi na bumagsak ang bilang ng mga naibenta na bahay ang average na presyo sa mga nabenta na bahay sa buong probinsya noong Abril 2022 ay $985,354, tumaas ng 13.3% kumpara noong Abril 2021 ayon sa estadistika na isinapubliko ng Canadian Real Estate Association o CREA (bagong window).

Debate ng mga pinuno

Sa huling leader’s debate (bagong window) noong Mayo 16, nagharap-harap ang apat na Ontario party leaders na sina Doug Ford, Andrea Horwath, Steven Del Duca at Mike Schreiner bago ang araw ng halalan sa Hunyo 2.

Isa sa naging pangunahing paksa sa debate ay kung paano gawin na abot-kaya ang pamumuhay ng mga Ontarians.

Sa pambungad na pahayag ni Progressive Conservative Leader Doug Ford binigyan-diin niya ang mga gagawin kung paano niya palalaguin ang ekonomiya. “Sinasabi namin na oo, palalakasin natin ang ekonomiya na may mas mabuting trabaho at mas malaki ang kita. Oo, itatayo natin ang highways at mahahalagang imprastraktura gaya ng 413 sa Bradford Bypass.”

Ang plano ni Ford na pagpapatayo sa highway ay diretsahan na binira ni Green Party Leader Mike Schreiner. Ngayon o hindi kailanman matutugunan ang krisis sa klima kung kaya kailangan pigilan si Ford na tukuyin ang ating hinaharap. Kailangan natin ng abot-kayang pabahay, hindi ang napakamahal na kalsada na ang magbebenipisyo ay ang iilan na lang na mayayaman na nagmamay-ari ng lupa.

Pinatsudahan din ang planong pagpapatayo sa highway at sabay sinabi ni Liberal Party Leader Steven Del Duca na una sa kanyang aayusin ang health-care system sa probinsya. Ang mga seniors ay sobrang nag-aalala na doon sila mapupunta sa pinagkakakitaan na long-term care at ang halaga sa lahat ng bagay ay walang tigil na tumataas, ani Del Duca.

Panoorin:

Ontario Votes 2022: Panghuling debate ng mga pinuno (bagong window)

Idinepensa ni Ford sa debate na kailangan ang bagong itatayo na kalsada para bumilis ang takbo ng trapiko, mapadali ang biyahe ng motorista at maging sa transportasyon ng mga paninda.

Bukas na ang sampung araw na advance voting sa halalan sa Ontario na matatapos sa ika-28 ng Mayo. Maaari rin bumoto by mail ang mga botante.

Ang probinsya ng Ontario ay nahahati sa 124 na electoral districts kung saan pipili ang mga botante sa mga lokal na kandidato sa kanilang distrito. Ang makakakuha ng pinakamaraming boto sa distrito ang magiging Member of Provincial Parliament (MPP).

Pipili ang mga Ontarians ng kani-kanilang mga kandidato sa 124 na electoral districts kung sino ang bibigyan ng bagong mandato para umupo sa ika-43 na Parliament of Ontario. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang politikal na partido na may pinakamarami na naihalal na Member of Provincial Parliament MPPs ang bubuo sa bagong provincial government. Para makuha ang mayorya ay kailangan makuha ng isang partido ang 63 seats.

Sa nakaraang eleksyon noong 2018, 76 seats ang nakuha ng Progressive Conservative Party ni Ontario Premier Doug Ford, 40 seats sa New Democratic Party, 7 seats sa Liberal Party, 1 seat sa Green Party na bumubuo sa Legislative Assembly ng Ontario.

Tingnan:

CBC POLL TRACKER: Alin sa mga partido ang sinasabing nangunguna bago ang araw ng halalan sa Hunyo 2? (bagong window)

Natanggap na ni Nora ang kanyang voter’s information card na nagsasabi kung saan at ano ang mga opsyon niya sa pagboto (bagong window).

Gaya ng maraming Filipino Canadians, pamilya ang sinasabing nagpapalakas ng loob ni Nora Hayagan para manatiling positibo sa buhay at patuloy na magsumikap. Litrato: Nora Hayagan

Sinabi ni Nora na bilang isang ina na hangad ang mas maginhawang buhay para sa pamilya ay sana matulungan siya sa kanyang pangarap.

Kung ano ang lumabas sa kanilang bibig na gagawin nila [sana] matutupad. Hindi iyong nagsalita ngayon tapos kapag naiboto na - kung ano ang sinabi sa eleksyon ay makalimutan. Dapat word of honor. Sana magkabahay ako.

Bukas para sa araw ng halalan ang mga polling centers mula alas-9 ng umaga hanggang alas-9 ng gabi, Hunyo 2.