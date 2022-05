Canada nagpataw ng bagong sanctions sa mga oligarko ng Russia

Ang mga indibidwal na ito ay direktang nag-ambag sa walang kabuluhang digmaan ni Vladimir Putin sa Ukraine at may pananagutan sa sakit at pagdurusa na dinadanas ng mga mamamayan ng Ukraine, saad sa pahayag ng Global Affairs Canada.

Nitong Biyernes, ipinagbabawal din ng Canada ang pag-export ng ilang mga mamahaling produkto sa Russia, kabilang ang alak, tabako, ilang produktong tela at sportswear, sapatos, mamahaling damit at accessories, alahas, mga kagamitan sa pagluluto at works of art.

Ang pag-export ng mga goods na maaaring gamitin sa paggawa ng mga armas ng Russia ay ipinagbabawal na rin ngayon.

Ipinagbabawal din ng Canada ang pag-import ng ilang luxury goods mula sa Russia, kabilang ang alak, seafood, isda at non-industrial diamonds.

Together, ang mga kategoryang ito ay nag-a-account para sa mga goods na nagkakahalaga ng $75.7 milyon noong 2021, ayon sa pahayag.

Kaya naman nais ng Canada na iayon ang sarili sa mga hakbang na isinagawa ng allies nito, kabilang ang Estados Unidos at European Union, at para pigilan ang posibilidad para sa mga oligarko ng Russia na iwasan ang mga paghihigpit sa iba pang luxury goods markets.

Ayon sa Global Affairs Canada, ang Canada ay nagpataw ng mga sanction sa higit 1,000 indibidwal at entidad mula sa Russia, Ukraine at Belarus mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 24.

Canadian Foreign Affairs Minister, Mélanie Joly (archives) Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Dapat sagutin ng rehimen ni Pangulong Putin ang mga hindi makatarungang aksyon nito, sinabi ni Mélanie Joly sa isang pahayag. Ang Canada, kasama ang mga kaalyado nito, ay walang pagod na magtatrabaho upang mapanatili ang panggigipit sa rehimeng Ruso hanggang sa hindi na ito makalaban sa digmaan.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.