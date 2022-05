International students buwan ang hinihintay bago maaprubahan ang Canadian visa

Walang salita na makakapag-express ng aking nararamdaman. Hindi man lang ako makapagsalita, ani Ravneet Kaur, na nakatira sa Punjab sa India. Kami ay nahihirapan financially at meron ding emotional damage dahil nag-invest kami ng aming emosyon at pati rin ng aming pera.

Si Kaur ay natanggap sa events management program ng St. Clair College at nag-apply ng student permit noong Hulyo 2021. Binayaran niya at nakapasok siya ng isang semester ng online courses noong huling taglagas sa Windsor, Ont. school, na in-adapt ang online learning sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Samantala, umaasa naman si Kaur na maaaprubahan ang kanyang study permit ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) para makapasok siya sa winter semester in person. Ang online classes ay hindi na available ngayon dahil nagbalik na sa in-person learning ang mga eskuwelahan matapos alisin ang maraming pandemic restrictions.

Ngayon, ang kanyang pag-aaral ay naka-hold at sinabi niya na maaaring mawala ang oras at effort na ginugol niya sa kanyang kurso kung hindi siya papayagan na pumasok sa eskuwelahan.

Kami ay namomroblema. Ano ang gagawin namin sa sitwasyon na ito, hindi rin kami maaaring magparehistro para sa ibang kurso dito, at hindi kami makapokus sa aming personal na buhay at gayundin sa aming career life, ani Kaur.

Wala kami sa sitwasyon na meron kaming magagawa para sa aming sarili. Ipit lang kami.

Nakausap ng CBC News ang ilang mga estudyante mula sa India na naghihintay mula pa noong huling tag-init at taglagas para makuha ang kanilang study permit.

PANOORIN | International students ibinahagi kung bakit gusto nilang mag-aral sa Canada:

Hindi ko inisip na mag-aaksaya ako ng maraming oras para lang makarating sa Canada. Sobrang tagal, anim na buwan na, at minsan pakiramdam ko nag-aaksaya lang ako ng panahon, ani Sidh Sharma, 20-anyos.

Si Sharma, na nakatira sa New Delhi, ay nag-apply sa business marketing program ng St. Clair’s noong Nobyembre 2021 at naghihintay pa rin sa kanyang study permit.

Nakaka-depress din ang sitwasyon. Pinayuhan na ako ng aking pamilya na kung hindi sila, you know, hindi nila tinatrabaho ang aking aplikasyon, kailangan baguhin ko raw ang bansa, aniya. Sabi ko, hindi, gusto ko ang mga Canadian, mahal ko ang kultura, ang maraming relihiyon at inspirado ako dahil sa pagiging diverse nito. Kaya gusto ko ang bansa, ayokong i-drop lang ang aking aplikasyon.

Tulad ni Kaur, nakumpleto ni Sharma ang isang semester ng online learning, ngunit sinabi na nanganganib ang kanyang pangalawang semester dahil hindi ito inaalok sa Setyembre, ang panahon kung saan inaasahan niya na maaaprubahan ang kanyang permit.

Ang kolehiyo, ang staff, ang mga titser, sila ay napaka-sweet, napakamatulungin, ani Sharma. Iyong mga aplikasyon lang talaga ay hindi napoproseso. Ang file ko ay nire-review hindi ko alam kung anong klaseng review ang ginagawa ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC .

Ang St. Clair College ay isa sa maraming eskuwelahan na apektado ng immigration backlog. Ang kolehiyo ay nag-aalok ng refund sa mga estudyante na hindi maaaprubahan ang study visa.

Sa isang emailed statement, sinabi ng isang tagapagsalita ng eskuwelahan na noong Enero 2022, may humigit-kumulang 800 St. Clair international students ang nagsimulang mag-aral online na walang study permit. Ngayon, mga 90 ng 800 na estudyante ang naghihintay pa rin.

Immigration backlog umakyat sa 2 milyon

Hindi lang ang mga estudyante ang naghihintay na tanggapin sa Canada, habang ang immigration backlog ay tumaas sa humigit-kumulang 2 milyon na aplikasyon.

Tumanggi ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na magbigay ng interbyu sa CBC News, ngunit sa isang emailed statement sinabi nito na ang pandemya, travel at border restrictions, at ang limitadong capacity overseas ang naka-contribute sa processing delays na labas sa kontrol ng ahensya.

Naiintindihan namin ang frustration ng sinuman na umaasa na simulan ang kanilang pag-aaral sa Canada gayong natatagalan ang kanilang aplikasyon kaysa inaasahan, sinabi ng tagapagsalita sa email.

Sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na nagkaroon ng kaunting progreso ang pederal na gobyerno, tinaasan ang study permits ng 32% noong 2021 sa pamamagitan ng pag-iisyu ng 446,300. Noong 2020, nag-isyu ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ng humigit-kumulang 25,000 permits at mga 401,000 noong 2019.

Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, ang ahensya ay nakapagproseso ng 136,000 applications na mahigit kalahati ay Indian nationals.

Ang kasalukuyang study permit processing times ay 11 na linggo, ibig sabihin bumabalik na tayo on track para sa pagpoproseso at titiyakin na ang mga estudyante ay makukuha ang kanilang study permit bago magsimulang mag-aral, sabi ng tagapagsalita.

PANOORIN | Ipinaliwanag ng immigration lawyer ang backlog ng immigration applications:

Hindi nire-represent ni immigration lawyer Eddie Kadri sina Kaur at Sharma, ngunit sinabi na marami siyang kliyente na nasa parehong sitwasyon. Sinabi ni Kadri na sira ang federal application system at mas lalala pa ito sa mga susunod na taon.

Ang immigration lawyer na si Eddie Kadri na nakabase sa Windsor. Litrato: CBC / Jason Viau

Sinabi ni Kadri na ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ay lubhang overworked at understaffed, at sinusubukan na i-prioritize ang mga refugees mula sa Ukraine at Afghanistan, na iniwan ang maraming international students sa back burner.

Isang artikulo ni Kaitie Fraser (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.