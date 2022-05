2 kaso ng monkeypox kumpirmado sa Quebec — ang una sa Canada

Sinabi ng ahensya na inalerto na nito ang public health authorities sa buong Canada para bantayan ang mga sintomas sa mga pasyente, kahit na hindi sila bumiyahe. Ito ay isang nagbabago at ongoing na imbestigasyon, sa Canada at sa buong mundo, sabi ng Public Health Agency of Canada PHAC sa isang pahayag noong Huwebes.

Noong unang bahagi ng Huwebes, hinikayat ng public health official ng Montreal ang mga tao na huwag mag-panic habang iniimbestigahan ng kanyang departamento ang 17 kaso ng suspected monkeypox sa greater Montreal region. Ang karamihan sa mga kaso ay hindi malala, ani Dr. Mylène Drouin. Hindi malinaw kung ang dalawang kaso na kinumpirma ng Public Health Agency of Canada PHAC ay kabilang sa 17 na iyon.

Hanggang ngayon, ang monkeypox outbreaks ay limitado lang sa central at western Africa, ngunit sa mga nakalipas na linggo, ang suspected cases ay na-identify sa Estados Unidos, United Kingdom U.K. , Portugal at Espanya.

Tila mas banayad na uri ng smallpox o bulutong, ang monkeypox ay isang pambihirang viral na sakit na tipikal na nag-uumpisa sa mga sintomas tulad ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng likod at pagkapagod — pareho ng sintomas ng COVID-19 o ng flu. Ngunit sinabi ng mga doktor na ang pinaka-kapansin-pansin na sintomas ay ang rash o lesions sa balat.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.