Prince Charles at Camilla darating sa Yellowknife ngayong araw

Si Prince Charles at ang kanyang asawa na si Camilla, Duchess of Cornwall, ay darating sa Yellowknife ngayong Huwebes ng hapon bilang parte ng ikatlo at huling araw ng kanilang Canadian tour. Ang pagbisita ay upang parangalan ang Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth, isang selebrasyon para sa 70 taon na pag-upo ng Reyna sa trono.