Liberals nais ibalik ang plano para magkaroon ng Canada Border Services Agency watchdog

Ang gobyerno ay inaasahan na magpapakilala ng isang batas ngayong Huwebes na bibigyan ang Royal Canadian Mounted Police RCMP watchdog ng dagdag na responsibilidad na mangasiwa sa mga reklamo ng publiko tungkol sa Canada Border Services Agency.

Itataguyod ng batas ang Public Complaints and Review Commission matapos mamatay ang mga dating bersyon nito sa order paper.

Ang border officers ay maaaring pahintuin ang mga biyahero para kuwestiyunin, kumuha ng blood at breath samples at kapkapan, ikulong at arestuhin ang mga tao kahit walang warrant.

Ang internal agency unit ang nangangasiwa sa mga reklamo mula sa publiko, habang ang ibang kawani, kabilang ang korte, ang federal privacy commissioner at ang National Security and Intelligence Review Agency, ay sinusuri naman ang iba’t-ibang concerns.

Ngunit ang border agency ay hindi ino-oversee ng isang dedicated at independent complaints body, na nagbunsod sa civil libertarians, refugee lawyers at parliamentary committees na manawagan para sa mas malakas na pagmo-monitor.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.