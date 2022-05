Asian Heritage Month: Pinoy media personality Paolo Oliveros pinaglaban ang Asian LGBTQ

Ang 2022 Asian Changemakers ay iha-highlight ang mga istorya ng legasiya, heritage at cultural pride mula sa mga Asyanong komunidad ng Calgary. Litrato: CBC / Zoe Harveen Kaur Sihota

Narito ang pinakahuli tampok si Paolo Oliveros:

Si Paolo Oliveros ang co-publisher at manunulat para sa Mabuhay Calgary, isang digital at print newspaper ng komunidad ng mga Pilipino. Siya rin ang lumikha at isa sa mga host ng Ladlad, isang digital show na ginawa para sa Filipino Canadian LGBTQ communities. Si Paolo ay nagbo-volunteer din sa maraming inisyatiba ng komunidad tulad ng taunang Fiesta Filipino cultural festival mula pa noong 2015. Bukod sa pag-e-emcee sa festival, nagbo-volunteer din siya bilang project coordinator para sa outreach program na tumutulong sa temporary foreign workers na apektado ng COVID-19.

Siya ay nag-a-identify bilang isang Pilipino. Si Paolo ay ipinanganak at lumaki sa Pilipinas at nag-migrate sa Canada kasama ang kanyang pamilya noong 2009.

Siya ay isang epektibong storyteller. Bilang co-publisher at manunulat sa community paper, nagkaroon si Paolo ng oportunidad na ikuwento ang mga istorya ng paghihirap at tagumpay ng maraming Pilipinong imigrante sa Calgary. Naghahatid din siya ng mahahalagang balita at impormasyon sa komunidad. Para sa kanya, ito ay isang medium upang i-promote ang kanyang kultura at heritage sa pamamagitan ng pagsusulat.

Ang ipinagmamalaki niyang gawain ay para sa Filipino Canadian LGBTQ community. Nagawa nilang magtayo ng isang ligtas na espasyo at platform para ibahagi ng Filipino LGBTQ ang kanilang mga istorya at journey at tulungan ang mga Pilipino na maunawaan ang gender identity at expression. Ang show ay tinatawag na Ladlad at ito ay umeere sa maraming online platforms. Iniimbitahan ni Paolo ang Filipino Canadian LGBTQ mula sa iba’t-ibang henerasyon na magsalita tungkol sa kanilang mga karanasan. Bagama’t nagkaroon ng progreso sa LGBTQ representation sa media, kulang pa rin ang Asian representation aniya. Dahil galing sila sa iba’t-ibang background at kultura, mayroon silang kakaibang mga istorya na sila lang ang makakapagkuwento, dagdag pa ni Paolo.

Ipinagmamalaki ni Paolo Oliveros ang kanyang pagka-Pilipino. Litrato: CBC / Esther Cho Photography

Lubos na ipinagmamalaki ni Paolo ang kanyang pagka-Pilipino. May isang pilosopikal na termino sa Filipino na tinatawag na bayanihan, na ang ibig sabihin ay ‘espiritu ng pagkakaisa ng komunidad,’ na tinitiyak na walang maiiwan sa komunidad. Ang bayanihan ang driving force sa pagtulong niya sa kanyang sariling komunidad.

Ang magandang halimbawa nito ay noong 2013 nang tumama ang isa sa pinaka-nakamamatay at pinaka-mapanirang bagyo sa Pilipinas, ang buong Asian community sa Calgary ay hindi nag-atubili na magsama-sama para tumulong. Si Paolo ang nag-co-chair ng isang fundraiser telethon para sa mga biktima ng bagyong Haiyan, kung saan nakalikom sila ng $75,000 na relief funds.

Ipinagmamalaki rin ni Paolo kung gaano ka-vibrant ang kanyang heritage at kultura. Sa pakiwari niya ang mga Pilipino ang isa sa may pinakamakulay at buhay na kultura, at siya ay masuwerte na maging isa sa mga hosts/emcees ng Fiesta Filipino. Ito ay isang multicultural festival na ipinapakita ang kulturang Pilipino, sining at pagkain. Ang festival ay nagaganap tuwing Labour Day weekend sa Olympic Plaza sa downtown Calgary.

Ang paglaki bilang Asyano ang nagturo sa kanya na maging masipag. Tulad ng maraming Pilipinong pamilya na nag-migrate sa isang dayuhang bansa, nahirapan din ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang paglaki bilang Pilipino ay ipinaalala sa kanya ang power of resilience sa mahirap na panahong iyon. Ang Pilipinas ay isang melting-pot ng iba’t-ibang Asyano at western na kultura. Natutunan ni Paolo sa pamamagitan ng pagiging Pilipino na irespeto at ipagdiwang ang multiculturalism.

Lahat ng values na ito ay tinuruan siyang ipagmalaki kung sino siya. Umaasa si Paolo na sa pamamagitan ng kanilang show, magagawa nilang hikayatin ang ibang Asyano na ipagmalaki kung sino sila.

Nais daw ni Paolo na makakita ng mas maraming Asian LGBTQ representation sa gobyerno at iba pang institusyon. Oras na para sila ay maging mas involved sa policy making, na direktang nakakaapekto sa gawi ng pamumuhay.

Si Paolo daw ay may malakas na female mentors sa kanyang buhay. Una ang kanyang ina, si Corazon. Tinuruan siya nito na maging selfless. Pangalawa, si Vangie Caoile, isang Filipino community leader na tinuruan siyang unahin ang komunidad. Ipinakita ni Vangie sa kanya ang kahalagahan ng community building at kung paano ang bawat aksyon ay nakakaapekto sa buhay ng ibang tao.

Kumukuha siya ng inspirasyon mula sa kanyang ina. Pumunta ang kanyang ina sa Canada at nagsimulang magtrabaho bilang nanny. Sa Pilipinas, isa siyang lisensyadong nutritionist, kaya nais niyang mangarap ng mas matayog. Bagama’t nahihirapan siya sa pinansyal na aspeto ng kanyang buhay, nagdesisyon si Corazon na mag-aral bilang nursing care aide sa edad na 60. May mga araw na naglalakad siya ng 15 kilometro para makapasok sa eskuwelahan dahil wala siyang pambili ng ticket sa bus. Lahat ng ito para lamang siguraduhin na maaalagaan ang kanyang pamilya. Sa ngayon, siya ay 67 na at nagtatrabaho pa rin bilang resident care aide.

Ayon kay Paolo, kailangan ipagpatuloy ang paglikha ng mga platform para sa komunidad kaya naman ang pagkilala na ito ay napakahalaga, hindi lang para sa kanya, kung hindi para sa komunidad. Aniya, kailangan ipagpatuloy ang paglikha ng sining na nagpo-promote kung sino tayo at kung ano ang ipinaglalaban natin. Kailangan natin ipagpatuloy ang pagsusulat tungkol sa ating mga komunidad at paano tayo makakapag-ambag sa ating lungsod, probinsya at bansa, ani Paolo.

Isang artikulo ng CBC Communications na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.