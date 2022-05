Monkeypox cases iniimbestigahan sa Canada habang ang outbreak kumalat sa Europe, U.S.

Iniulat ng Radio-Canada (bagong window) noong Miyerkules na iniimbestigahan ng Montreal public health officials ang humigit-kumulang 13 na kaso na nahuli ng mga doktor sa lungsod, kasunod ng diagnoses na ginawa sa tatlong klinika na espesyalista sa sexually transmitted at blood-borne infections. Ang laboratory confirmation ng mga kaso ay nagpapatuloy at isang anunsyo ang inaasahan sa mga susunod na araw.

Sinabi ng Ministry of Health and Social Services ng Quebec sa isang pahayag sa CBC News noong Miyerkules na sila ay sinabihan na may isang tao na kumpirmadong may monkeypox ang nagbiyahe sa probinsya. Habang sinabi ng ministry na hindi nila makukumpirma kung may iba pang kaso, iniimbestigahan nito ang humigit-kumulang 10 tao na may genital lesions ang maaaring may asosasyon sa naturang sakit.

Kinumpirma ng Estados Unidos ang unang kaso ng monekypox sa isang lalaki na nagpunta sa Canada, matapos kumpirmahin ng health officials sa Europa ang mahigit dalawang dosenang kaso ng pambihirang sakit ngayong linggo.

Lalaki sa United States U.S. case nagbiyahe sa Canada

Kinumpirma ng Massachusetts Department of Public Health (bagong window) ang single case ng monkeypox infection noong Miyerkules sa isang lalaki na galing sa Canada at bumalik sa bansa — ngunit hindi espisipikong sinabi kung saang probinsya ito nanggaling sa Canada. Iniulat ng STAT News (bagong window) noong Miyerkules na ang taong ito ay bumiyahe sa Quebec.

Sinabi ng Public Health Agency of Canada (PHAC) sa isang pahayag sa CBC News noong Miyerkules na walang kaso ng monkeypox ang iniulat sa ahensya sa ngayon.

Ang Public Health Agency of Canada PHAC ay aware at mahigpit na mino-monitor ang kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng monkeypox cases sa Europa. Walang kaso ang iniulat sa Public Health Agency of Canada PHAC sa panahong ito, sinabi ng isang tagapagsalita sa email.

Inalerto ng Public Health Agency of Canada PHAC ang mga probinsyal at teritoryal na public health authorities at laboratory partners sa buong Canada na maging alerto at imbestigahan ang anumang potensyal na kaso. Habang ang sitwasyon ay nagbabago patuloy naming bibigyan ng impormasyon ang Canadians.

Sinabi ng ahensya na ito ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa international partners, kasama ang World Health Organization (WHO), ang United States U.S. Centers for Disease Control (CDC) and Prevention at United Kingdom U.K. Health Security Agency (UKHSA), sa imbestigasyon.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Bahagi ng artikulo nina Lauren Pelley (bagong window), Adam Miller (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.