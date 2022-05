[Ulat] Tagasuporta ni presumptive president Ferdinand Marcos Jr. sa Toronto nagbunyi

Dalawang magkasunod na araw nagtipon-tipon sa Earl Bales Park sa Toronto, Ontario noong Sabado at Linggo ang ilan sa mga tagasuporta ni Ferdinand Marcos Jr.

Dumalo noong Linggo si Samuel Posadas na isang visual art teacher sa Ontario. Sobrang saya. Hindi kami magkakilala lahat pero sa isang okasyon nagkita-kita kami. Doon namin nakikilala ang isa't-isa, sabi ni Posadas.

Pinagplanuhan ng mga tagasuporta ni presumptive president Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng essay at on-the-spot poster making contest sa isang pinaghahandaan na Grand Victory Party. Litrato: Samuel Posadas

Marami sa kanila ang nagkita pa lang sa unang pagkakataon. Hindi namin inisip na ikaw galing sa Visayas, ikaw galing Luzon, [o] ikaw sa Mindanao. Ang iniisip namin ikaw ay Pilipino. Masayang-masaya, sabi ni Posadas.

Resulta ng eleksyon

Lumabas sa huling parsyal at 'di-opisyal na bilangan mula sa Commission on Elections COMELEC transparency server na nangunguna sa bilangan sa pagkapangulo si Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. na nakakuha ng 31,104,175 na boto (58.74%).

Sinundan si Marcos Jr. nina Leonor 'Leni' Robredo na may 14.82M na boto (27.99%), Manny 'Pacman' Pacquiao may 3.63M (6.85%), Francisco 'Isko' Moreno may 1.9M (3.59%) at Panfilo 'Ping' Lacson na nakakuha ng higit 882,000 na boto (1.67%). Ang iba pang limang kandidato sa pagkapangulo ay nakakuha ng 'di aabot sa isang porsyento bawat isa.

Ang inisyal na resulta ay kumakatawan sa 106,008 mula sa 107,785 na clustered na presinto. Makikita rito na isang landslide na panalo sa pagkapangulo ang makukuha ni Marcos.

Nagtipon-tipon at nagsalo-salo ang mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas Canada at mga indibidwal na sumusuporta kay Ferdinand Marcos Jr. araw ng Sabado sa Earl Bales Park. Litrato: Courtesy: Ofelia Denora

Noong Sabado, isang bukod na thanksgiving party sa Earl Bales Park ang idinaos ng ilang grupo na nag-organisa at sumuporta kay Marcos Jr. sa overseas voting sa Toronto.

Ayon kay Partido Federal ng Pilipinas (PFP) Canada president Ofelia Denora, naghahanda ang iba-ibang grupo na magsama-sama sa isang mas malaking selebrasyon sa Hunyo. Lahat ng mga organisasyon ... parallel groups nag-usap usap kami [din] galing sa Partido Federal. Nagkaroon muna ng pasasalamat, Sabado, para magpasalamat sa Diyos na nanalo si Bongbong Marcos. Naroon kami nagsama-sama. Binabati namin ang bawat isa.

Aktibo sa pagbabantay sa boto si Ofelia Denora, PFP President sa Canada, sa absentee voting sa Toronto (file). Litrato: RCI/Rodge Cultura

Samantala, nangunguna naman sa inisyal na resulta sa pagka-bise presidente ang ka-tandem ni Marcos na si Sara Duterte na may 31.56M na boto (61.29%).

Sina Marcos Jr. at Duterte ay parehong hindi sumipot sa debate na inorganisa ng Commission on Elections COMELEC .

Kaugnay na mga ulat

Naghain ng protesta ang Bayan Muna party-list, kasapi ng Koalisyon Kontra Daya Canada, noong araw ng bilangan sa boto sa konsulado ng Toronto, Mayo 9. Kinuwestiyon ng grupo ang ratio sa boto ng mga kandidato batay sa resulta sa mga presinto na gamit ang vote-counting machine. Bagay na kinontra naman ng poll watchers mula sa hanay ng Partido Federal ng Pilipinas.

Kampante umano si Partido Federal ng Pilipinas PFP Canada President Denora na walang sapat na basehan ang reklamo.

Para sa akin hindi totoo. They are maligning this election. Mula sa umpisa ng testing at sealing nandoon kami. Nakikita namin na 'yong mga vote-counting machine VCM gumagana ng maayos. Wala pong mga aberya. Nakita po namin lahat ng USB, zero vote. Walang nakalagay sa USB. Zero po lahat. Sa testing and sealing, pagbukas ng mga machines, USB ... lahat po is very transparent. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila, ani Denora.

Sinikap ng Radio Canada International na kunan ng pahayag ang konsulado ng Toronto sa ginanap na botohan at bilangan pero wala pang tugon ang konsulado sa aming imbitasyon hanggang sa oras ng paglathala sa balitang ito.

Samantala, umaasa si Denora na sa oras na maupong pangulo si Marcos Jr., ang mga isyu sa magsasaka at Overseas Filipino Workers ay tututukan.

Hiling ni Denora sa mga hindi bumoto kay Marcos Jr. na bigyan ng pagkakataon ang bagong naihalal na mga opisyal. Kung sino po ang nanalo kailangan nila igalang kasi ang lahat naman po ay transparent. So respetuhin po natin at suportahan ang bagong administrasyon. For six years kailangan natin suportahan para sa ikagaganda ng ating bayan. We need to give a chance. Lahat ng mga iniisip nila na negative, bakit hindi alisin na lang ang mga negatibo na 'yun. Suportahan ang bagong administrasyon para makikita natin kung ano ba talaga ang ‘yong programa niya [at] ano ang puwede gawin.

Samantala, umaasa naman si Posadas na itutuloy ni Marcos Jr. ang Build, Build, Build infrastructure na programa ni outgoing president Rodrigo Duterte na palalakasin ang sektor ng enerhiya.

Pabor umano si Posadas na baguhin ng bagong administrasyon ang porma ng gobyerno sa Pilipinas mula sa sentralisado tungo sa isang sistemang pederal.

Matagal nang natutulog 'yung [nais na] pederalismo ... sa panahon ni Ramos, Gloria, Noynoy at panahon ni Pangulong Duterte. [Marami kumokontra] kaya hindi [ma]palitan ang porma ng gobyerno, sabi ni Posadas.

Umaasa si Samuel Posadas na tatapusin at mapakinabangan na ang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant sa oras na maupong pangulo si Ferdinand Marcos Jr. Litrato: Samuel Posadas

Naramdaman ko matutuloy na ‘to sa panahon niya dahil anim na taon siyang uupo [bilang pangulo] at may vice president VP na ka-teamwork niya.

Sa muling pagbubukas ng sesyon sa Mayo 23, magsasama ang Senado at House of Representatives na tatayong National Board of Canvassers (NBOC) para sa opisyal na bilangan ng boto at maiproklama ang susunod na presidente at bise presidente ng Pilipinas.

Ang dalawang kapulungan ay naiulat na nagkasundong umpisahan ang canvassing sa election returns sa Mayo 24.