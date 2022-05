Inflation rate ng Canada tumaas muli sa bagong 31-year high na 6.8%

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Miyerkules na ang cost of living ay gumapang pataas dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain at bahay. Ang presyo ng pagkain ay tumaas ng 9.7 porsyento sa nakalipas na taon, habang ang shelter cost ay tumaas ng 7.4 porsyento.

Ang presyo ng gasolina, bagama’t mataas pa rin kaysa noong nakaraang taon, ay bumaba noong Abril.

Inaasahan ng mga ekonomista na ang inflation ay bahagyang luluwag mula sa 6.7 per cent level noong Marso, ngunit ito ay bahagyang tumaas, Ito ay nakakabagabag na senyales na hindi pa nag-peak ang inflation, bagama’t nasa pinakamataas na level na ito mula 1991.

Lumobo rin ang inflation rate ng Estados Unidos sa mga nakalipas na buwan, ngunit ipinapahiwatig ng numero para sa Abril na ang wave ay naabot na ang peak, ang opisyal na numero ay lumamig na sa 8.3 porsyento noong Abril mula sa 8.5 porsyento noong Marso.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang chart na nagpapakita ng pagtaas ng inflation rate ngayong pandemya. Litrato: CBC / Pete Evans

Ang core inflation ay nag-a-accelerate sa Canada sa loob ng ilang buwan na ngayon, taliwas sa Estados Unidos, sinabi ni economist Royce Mendes mula sa financial services conglomerate na Desjardins. Ang tumaas ay hindi pa rin bumababa sa Canadian inflation, at maaaring hindi pa rin anytime soon.

Ang mataas na numero ng inflation ay maaaring mauwi sa pagtaas ng Bank of Canada sa benchmark interest rate nito sa susunod na policy meeting sa unang bahagi ng Hunyo.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.