Asian Heritage Month: Pinay na dating fish plant worker sa Canada, negosyante na

Dumating si Ruby Lubigan sa Isla mula sa Pilipinas 11 taon na ang nakalipas para magtrabaho sa isang fish plant sa kanlurang bahagi ng Prince Edward Island P.E.I. Tulad ng maraming temporary foreign workers, dumating siya sa Canada para maghanap ng mas magandang kinabukasan.

Ngayon isa na siyang Canadian citizen, nagpapatakbo ng isang grocery store sa kanyang tahanan sa Bloomfield na tinatawag na Sari Sari Retail habang nagtatrabaho full-time sa isang bangko sa O’Leary.

Lahat ng nangyari sa akin ay isang sorpresa, ani Lubigan.

Nang umalis ako ng bansa, hindi ko naisip, hindi ko pinangarap na makakapunta ako dito sa Canada. Dahil napakahirap ng buhay ko sa Pilipinas. Hindi kami nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. May panahon pa na palagi kaming kumakain isang beses lang sa isang araw, ani Lubigan.

Pinangalanan ni Lubigan ang kanyang tindahan na Sari-Sari, na ang ibig sabihin ay 'variety' o 'lahat' sa Tagalog. Dito, makikita ng mga kostumer ang iba't-ibang goods mula sa iba't-ibang bansa. Litrato: CBC / Thinh Nguyen

Ang tindahan na meron ‘lahat’

Mula nang dumating si Lubigan noong 2011, napansin niya ang lumalaking bilang ng mga dayuhang manggagawa sa kanlurang bahagi ng Prince Edward Island P.E.I. , lalo na mula sa mga Asyanong bansa tulad ng Thailand at Pilipinas. Kaya nagsimula siyang magplano para sa isang grocery store na magtitinda ng mga pagkain mula sa mga kultura na ito, at nagbukas ito noong 2018.

"Nagdesisyon ako na magbukas ng negosyo ... para maluto nila ang anumang gusto nila, anumang oras nila gusto," ani Lubigan. "Importante talaga para sa amin na magluto ng pagkain mula sa aming kultura. Nami-miss namin ang aming tahanan."

At pinangalanan niya ito na Sari-Sari, na ang ibig sabihin ay lahat o iba-iba sa Tagalog.

Halos meron lahat sa tindahan ko. May Japanese, may Thai na pagkain, Chinese at Filipino, aniya, dagdag pa niya akala ng mga lokal nagbebenta ng damit ang kanyang tindahan dahil sa salitang sari.

Dati pinapatakbo lang ni Lubigan sa living room ang kanyang grocery store sa kanyang tahanan, na ngayon ay isa ng storage space. Litrato: CBC / Thinh Nguyen

Noon, pinapatakbo ni Lubigan ang kanyang tindahan sa living room ng kanyang bahay. Wala masyadong tao ang nakakaalam nito, kaya kapag nakakarinig siya ng mga event na gaganapin sa mga komunidad sa West Prince area, pumupunta siya rito para kausapin ang mga tao at ipakilala ang kanyang tindahan, aniya.

Noong panahon na iyon, siya ay nagtatrabaho full-time bilang cleaner sa Westisle Composite High School.

Mahirap i-manage ang oras mo para doon. Pero parati kong pinu-push ang sarili ko na sinimulan ang aking negosyo, at alam ko na ang puspusan kong pagtatrabaho ay magkakaroon ng bunga balang araw.

‘Parang nasa Pilipinas kami’

Kinalaunan ang kanyang negosyo ay na-outgrow na ang living room, kaya inilipat niya ito sa isang gusali na itinayo sa kanyang bakuran.

Nagagalak siya na ngayon ang tindahan ay isang lugar na pinupuntahan ng mga imigrante sa area para bumili ng mga sangkap na kailangan nila para lutuin ang pagkain mula sa kanilang kultura, ani Lubigan.

Marami ang nagpupunta sa tindahan para bumili ng ingredients para sa adobo, na madalas ay kinokonsidera na national dish ng Pilipinas. Isa itong masarap na ginisang manok o baboy, na pinakuluan din sa pinaghalong toyo at suka, aniya.

Natanggap ni Lubigan ang Emerging Business Growth award noong nakaraang buwan mula sa West Prince Chamber of Commerce. Litrato: CBC / Thinh Nguyen

Ang iba pang popular na pagkain na niluluto ng mga tao mula sa mga sangkap na binili sa kanyang tindahan ay ang pancit bihon - isang stir-fried noodles na may gulay - gayundin ang sinigang, isang maasim na soup dish.

Karamihan sa atin, hindi tayo makakauwi agad, at lalo na dahil sa pandemya, aniya. Pero kapag nagluto tayo, pakiramdam mo nasa Pilipinas ka.

Hindi tumigil doon si Lubigan. Ang pagluluto ang kanyang passion, kaya naman gumagawa siya ng expansion sa kanyang garahe para magtayo ng takeout counter, kung saan magluluto at mag-aalok siya ng all-day breakfast.

Hindi siya magse-serve ng mga pagkain tulad ng hash brown at sandwich, ngunit isang bagay na kinakain ng mga Pilipino maraming beses sa isang araw, ani Lubigan.

Ang all-day breakfast ko ay magiging fried rice.

Isang artikulo ni Thinh Nguyen (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.