Ano’ng ibig sabihin ng Ontario leaders’ debate para sa natitirang kampanya sa eleksyon

Ang Green Party Leader na si Mike Schreiner, na lumahok sa debate na walang mawawala sa kanya, ay binanatan si Progressive Conservative Leader Doug Ford sa kanilang direktang palitan na ang approach ay parehong disarming at pointed.

Kahit na ang performance ni Schreiner ay hindi magta-translate sa anumang ekstra na puwesto para sa kanyang partido sa Hunyo 2, maaari pa rin itong magkaroon ng impluwensiya sa kabuuang resulta ng eleksyon kung bibigyan ang Green candidates ng sapat na pag-usad sa polls para magkaroon ng pagkakaiba sa mahigpit na race. Hindi ito magiging maganda para sa mga Liberal at New Democratic Party NDP .

Parehong kailangan nina Liberal Leader Steven Del Duca at New Democratic Party NDP Leader Andrea Horwath na gawing turning point ang naging debate noong Lunes ng gabi sa kampanya. Ang bawat isa ay may misyon na patunayan sa mga botante na ayaw nang manalo si Ford para sa pangalawang termino na sila lang ang maaaring makatalo sa PCs (Progressive Conservatives).

Hindi malinaw kung nagtagumpay nga silang dalawa.

Kaya kung na-miss mo ang debate kagabi, narito ang highlights sa loob ng lima at kalahating minuto:

Basahin ang buong ulat ni Mike Crawley dito. (bagong window)

Bahagi ng artikulo ni Mike Crawley (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.