Sina Prince Charles at Camilla, Duchess of Cornwall, inilunsad ang tatlong araw na Canadian tour sa St. John's, Newfoundland and Labrador ngayong Martes.

Panoorin:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang video ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.