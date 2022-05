Video series hina-highlight ang karanasan ng mga imigrante sa P.E.I.

Ang ideya ay ibahagi ng mga taong ito ang kanilang kuwento tungkol sa kung ano ang nagdala sa kanila sa probinsya in the first place, at sa maraming kaso kung bakit sila nananatili rito, ani Todd MacEwen, ang communications director para sa Immigrant & Refugee Services Association IRSA .

Ang serye ay dinebelop kasama ang P.E.I. filmmaker na si Ryan McCarvill.

Habang marami na ang naisulat tungkol sa kahalagahan ng imigrasyon para sa ekonomikong pag-unlad, sinabi ni MacEwen na nais ng Immigrant and Refugee Services Association IRSA na i-highlight ang iba’t-ibang mukha ng iba’t-ibang uri ng imigrasyon sa isla.

‘Dito hindi man lang bumubusina ang mga tao’

Si Elizabeth Iwunwa ay ipinanganak at lumaki sa Lagos, Nigeria at nag-migrate sa P.E.I. noong 2014 para mag-aral sa unibersidad.

Siya ay hindi na umalis, at ngayon ay nagtatrabaho na bilang junior policy analyst sa P.E.I. Department of Agriculture.

Mula sa isang bansa na may 200 milyong tao, ang laki ng P.E.I. ang unang bagay na tumama sa kanya.

Nakikita mo ang mga bilang at hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, ani Iwunwa.

Sa Lagos, may humigit-kumulang 20 milyon na tao, at lahat ay maingay at buhay na buhay at meron talagang malinaw na enerhiya sa ere, pero ang mga tao rito ay hindi man lang bumubusina.

Pagsapit ng gabi, si Iwunwa ay nagsusulat ng isang libro, isang anthology ng buhay ng isang imigrante sa P.E.I.

‘Nais naming maging ligtas ang aming mga anak’

Ang Tinocos ay isang pamilya na may apat na miyembro mula sa Mexico City, ngunit kamakailan lamang mula sa Tijuana. Nag-migrate sila sa P.E.I. noong 2018.

Sina Jamie at Sara ay nag-migrate sa P.E.I. dahil gusto nila ng mas magandang environment para palakihin ang mga anak na lalaki, na sina Jamie Jr. at Matt.

Nakatira kami sa malaking siyudad na may malaking mga problema, kaya nagdesisyon kami na magpunta dito dahil nais naming maging ligtas ang aming mga anak, ani Jamie.

Sila ay nagpapatakbo ng isang software sales business sa Mexico, at nilipat ang kanilang negosyo sa P.E.I.

Ang isa sa mga bagay na na-e-enjoy ng Tinocos tungkol sa P.E.I. ay maaaring isang bagay na hindi makaka-identify ang mga taong ipinanganak sa isla: ang taglamig.

Alam namin na ang ilang Canadians ay hindi nag-e-enjoy sa winter, pero para sa amin it’s amazing, ani Jamie.

Nag-e-enjoy sila na mag-hike sa snow at lumabas para manood ng hockey games.

Nalaman ni Jamie na ang isla ay isang magandang multicultural experience. Siya ay nagkaroon ng mga kaibigan mula sa India, Pakistan, Brazil, Argentina at Colombia, gayundin mula sa Canada.

Nag-post ang Immigrant and Refugee Services Association IRSA ng dalawang videos sa kanilang YouTube channel at ang ikatlo ay malapit nang dumating.

May plano na mag-shoot pa ng dalawa o tatlo sa taglagas, at idebelop ang My P.E.I. bilang isang continuing series.

Isang artikulo ni Kevin Yarr (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Angela Walker