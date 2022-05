Lungsod ng Calgary nais gunitain ang dating residential school site

Ang St. Dunstan's industrial school ay pinangasiwaan ng Anglican Church mula 1892 hanggang 1907 sa isang lupain na ngayon ay nasa timog-silangang bahagi ng Calgary.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Ang St. Dunstan's industrial school ay nasa pagitan ng Deerfoot Trail at Bow River, isang maikling distansya sa katimugang bahagi ng Calf Robe Bridge, ang lupain na ito ay pagmamay-ari ng siyudad sa loob ng maraming dekada.

Ang siyudad ay interesado na makipagtulungan sa Treaty 7 nations sa isang plano para gunitain ang St. Dunstan's site at posibleng lagyan ng isang public art project.

Naiintindihan namin kung gaano kahalaga ang lugar na ito, ani Michelle Reid, ang cultural landscape lead para sa parks department.

Gayunpaman sinabi niya na gusto ng siyudad na makuha ang suporta ng Indigenous nations sa lugar na iyon para sa anumang trabaho na gagawin sa site. Nagsimula silang lumapit sa mga nasyon noong 2020 ukol sa ideya.

Nagsimula kaming makipag-usap sa mga nasyon kung ano ang karapat-dapat na gawin sa site. Ano'ng klaseng impormasyon ang nais nilang makita sa site? Worth ba na mag-move forward sa engagement sa panahon na ito?

Engagement naka-hold

Gayunpaman, ang proseso ay itinigil kasunod ng pagkakadiskubre ng mga libingan noong 2021 sa isang dating residential school site malapit sa Kamloops, British Columbia B.C.

Sinabi ni Reid na ang pagtitiyak na ang lupain sa St. Dunstan’s ay gugunitain ay maaaring maging parte ng reconciliation efforts ng siyudad ngunit hindi ito aakto ng mag-isa.

Matapos ang pagkakadiskubre ng mga libingan, naramdaman ng parehong panig na talagang importante na i-hold muna ito at sa ngayon ay talagang sinusunod namin ang mga nasyon, ani Reid.

Isang Indigenous na estudyante sa naturang eskuwelahan, ang 17-anyos na si Jack White Goose Flying, ay namatay sa tuberculosis noong 1899 habang nag-aaral sa St. Dunstan’s. Ang kanyang katawan ay inilibing malapit sa eskuwelahan.

Ang excavation work sa site ng dating St. Dunstan's residential school sa Calgary. Litrato: City of Calgary

Nang ang industrial development ay napalapit sa libingan noong 1970s, inilipat ng siyudad ang kanyang mga labi sa Queen's Park cemetery.

Sinabi ni Reid na walang ibang tao ang pinaniniwalaan na nailibing malapit sa eskuwelahan ngunit ang siyudad ay handang makipag-usap sa mga contractor para i-explore ang lugar ukol sa anumang unmarked graves.

Kinontak ng CBC News ang ilang Treaty 7 nations tungkol sa ideya ng siyudad ngunit walang nais magbigay ng komento.

Pagkompronta sa realidad

Ang city councillor para sa lugar kung saan naroroon ang eskuwelahan, si Coun. Gian-Carlo Carra, ay sinabi na ang trabaho ay maaaring "napakahirap" gawin ngunit ang paghahanap sa katotohanan ay parte ng pagtitiyak na ang nakaraan ay hindi malilimutan.

Pumirma tayo ng isang peace treaty para pahintulutan ang Euro-Canadian settlement at fundamentally, nilabag natin ang terms ng peace treaty sa pamamagitan ng pagsasagawa ng genocide sa first nations kung kanino tayo pumirma, ani Carra.

Ngayon kinokompronta natin ang realidad at naglalaan kami ng oras para gawin ito ng tama at may respeto.

Bilang nahalal na opisyal, sinabi niya na ang kanyang trabaho ay para tiyakin na ang trabaho ay pinondohan ng tama at ginawa ayon sa nais ng Indigenous nations na may koneksyon sa St. Dunstan's site.

Isang artikulo ni Scott Dippel (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.