Panahon ng pagtutuos: Makakakonekta ba sina Prince Charles at Camilla sa Canadians?

Gayunpaman, nang malaman niya ito, ang co-founder ng The Starfish Canada, isang grupo na sumusuporta sa mga nakababatang tao tungkol sa kanilang environmental careers, ay nakita ang potensyal para sa optimistic skepticism tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari environmentally mula sa pagbisita nina Prince Charles at Camilla, Duchess of Cornwall, na magsisimula ngayong Martes sa St. John’s.

Ang environmental issues ay nasa agenda sa kanilang tatlong araw na pagbisita, kasama ang pakikipagkita ni Charles sa mga lokal na eksperto para pag-usapan ang epekto ng climate change sa Northwest Territories, at ang mga ginagawa ng mga katutubo para tugunan ito.

Si Empringham, na kapwa itinayo ang Starfish sa edad na 20-anyos noong 2010, ay sinabi na nagagalak siya na marinig ang pagbisita ni Charles sa Norte, na siya ay makikipag-usap sa mga komunidad ng mga katutubo.

Sa Canada, ang mga katutubo ay tinatawag na Indigenous peoples at sila ay binubuo ng First Nations, Métis at Inuit. Ang mga katutubong tao sa Canada ay may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang susunod na nais kong marinig ay … ang actionable pieces; na hindi lang ito isang pagbisita para sa photo, ani Empringham sa isang interbyu.

Ang sasabihin at gagawin nina Prince Charles at Camilla sa susunod na tatlong araw ay sasailaim sa pagsisiyasat habang ang mag-asawa ay gagawin ang kanilang unang pagbisita sa Canada sa nakalipas na limang taon, ito ang unang opisyal na pagbisita ng isang miyembro ng Royal Family sa bansa mula nang manaig ang mas greater societal reckoning ukol sa nakalipas at mga institusyon.

PANOORIN | Isang silip sa monarkiya kapag naging hari na si Prince Charles:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi ng mga mambabasa ng CBC na interesado silang makita kung paano haharapin ng royals ang kasalukuyang mga isyu, tulad ng Indigenous concerns, ang kapaligiran at ang kabuluhan ng institusyon sa hinaharap — at kung paano iha-handle ni Charles ang lahat ng iyon.

Sa ilalim nito, gayunpaman, ay ang oras na ginugugol ng Canadians sa pag-iisip sa monarkiya.

Sa ganitong mga sandali tulad ng isang royal visit o Platinum Jubilee, sa palagay ko parang it kind of bubbles to the surface, ani Nathan Tidridge, vice-president ng Institute for the Study of the Crown sa Canada. Ngunit typically, para itong isang perennial conversation: Kailangan ba talaga natin ang institusyon?

Maaaring mas isipin ito ng Canadians ngayong linggo, habang ang atensyon ay magpopokus ngayong unang bahagi ng Hunyo sa Platinum Jubilee, na minamarkahan ang 70 taon na pamumuno ni Queen Elizabeth bilang monarch.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.