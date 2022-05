Lider ng mga partido sa Ontario magtatapat sa huling debate bago ang eleksyon

Ang debate ay nakaiskedyul na magsimula alas-sais ng gabi Eastern Time sa TVO Broadcast Centre sa midtown Toronto.

Dadalo sina Progressive Conservative Leader Doug Ford, New Democratic Party NDP Leader Andrea Horwath, Liberal Leader Steven Del Duca at Green Party Leader Mike Schreiner.

Ang apat na kandidato ay nagharap sa isang debate noong nakaraang linggo sa North Bay. Habang nakapokus ito sa mga isyu na nakakaapekto sa mga komunidad sa hilaga, ang debate ay nagkaroon ng mainit na palitan (bagong window) tungkol sa pulitikal na kasaysayan ng mga lider (bagong window), ang kanilang vision para sa hinaharap ng Ontario at ang paghawak ni Ford sa COVID-19 na pandemya.

Si Ford at ang PC (Progressive Conservatives) ay lalahok sa debate ngayong Lunes na may komportableng lead sa polls, ayon sa CBC News Ontario Poll Tracker (bagong window). Ang NDP (New Democratic Party) at Liberal Party ay sinusubukan na iposisyon ang kanilang mga sarili bilang tanging partido na magpapabagsak kay Ford, habang ang Greens ay nais lumago mula sa iisang caucus.

Malimit sinasabi ng political insiders na ang leaders' debate ang marka ng pag-uumpisa ng totoong kampanya, habang mas maraming botante ang nag-uumpisa na magbigay ng kanilang atensyon at gumawa ng desisyon kung sino ang iboboto.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.