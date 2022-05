Canadians magsasalita kung paano pinakamahusay na mag-a-adapt sa climate change

Ang Canada ay nasa huling yugto ng pagkumpleto sa kauna-unahang national adaptation strategy ng bansa. Ngayong Lunes, inilunsad nito ang public engagement process para marinig ang Canadians kung paano mababawasan ang epekto at mamumuhay ang mga komunidad at negosyo kasama ang pagbaha, heat domes, wildfires at iba pang katulad na sakuna.

Sa isang news release, tinawag ni Environment Minister Steven Guilbeault ang climate change na isang two-front war, kung saan ang mga negosyo at komunidad ay kailangan maglaro bilang offence at defence para ibaba ang emissions, at humanap ng mga paraan para mabawasan ang kasalukuyan at hinaharap na mga epekto ng global warming.

Nasaksihan ng Canadians ang iba’t-ibang klase na lagay ng panahon sa nakalipas na mga taon. Noong huling tag-init, ang matinding init sa British Columbia B.C. ay nagbunsod ng isang nakamamatay na heat wave, kasunod ng forest fires na winasak naman ang bayan ng Lytton, British Columbia B.C. Ang walang humpay na pag-ulan ang bumugbog sa katimugang bahagi ng British Columbia B.C. noong Nobyembre, binaha ang mga komunidad at inanod ang mga daan at tulay.

Kamakailan lang, ang rekord na pagbaha sa central at southern Manitoba ay inilagay ang isyu ng climate adaptation sa harapan.

Canadian Environment Minister Steven Guilbeault. Litrato: La Presse canadienne / Chad Hipolito

Gawing mas resilient ang mga komunidad

Ipini-frame ng gobyerno ang paglunsad sa tatlong buwan na online consultatio (bagong window)n (bagong window) batay sa mga sakunang ito.

Isang discussion paper din na inilabas ngayong araw ang nagpapahiwatig ng ilang bagay na kasama sa adaptation plan ng gobyerno: ang pag-relocate ng mga tao mula sa high-flood-risk areas; ang isang standardize emergency alert system; pagpapalawak ng network ng first responders; at ang pag-i-invest sa equipment at pagdidisenyo ng mga daan, railways at iba pang imprastraktura upang maging mas resilient.

Bagama’t hindi masyadong nagbanggit ng detalye ang discussion paper, tinutukoy nito na ang sistema ng health-care at ang nature-based climate solutions, tulad ng pagtatanim ng puno o pag-restore ng vegetation, ay may gagampanang papel. Wala ring nabanggit kung magkano aabutin ang gastos sa mga pagbabagong ito, o kung ang pampubliko o pribadong sektor ang mag-a-absorb ng gastos.

Ang mga konsultasyon ay matatapos sa Hulyo 15, at intensyon ng gobyerno na maglabas ng final strategy sa taglagas.

Isang artikulo ni David Thurton (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.