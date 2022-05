Public health agency sinusubukan na alamin kung ilang Canadians ang may ’long COVID’

Naglunsad ang Public Health Agency of Canada at Statistics Canada ng isang survey para magkaroon ng malawak na ideya kung gaano ka-common para sa mga tao ang maramdaman ang mga nagtatagal na epekto matapos magkaroon ng COVID-19 — isang bagay na mahirap i-identify at mas mahirap i-track.

Marahil dapat nating asahan na ang epekto ng long COVID ay magiging substantial, ani Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam sa isang media briefing noong unang linggo ng Mayo.

Kaunti lang ang nalalaman tungkol sa mga epekto ng long COVID, na kilala rin bilang isang post-COVID-19 condition — kasama ang kung paano ito mada-diagnose.

Sinabi ng public health agency na may mga naiulat na mahigit 100 sintomas kaugnay ng naturang kondisyon.

Ang mga pinaka-common, ayon sa Public Health Agency of Canada PHAC , ay pagkapagod, mga problema sa memorya, anxiety, depresyon at kahit post-traumatic stress disorder.

Ang malawak na hanay ng mga sintomas, kasama ang katotohanan na ilang hurisdiksyon lang ang nagbibigay ng dokumentadong COVID-19 tests, ay ginagawang mahirap alamin kung ilang tao ang apektado pa rin ng mga epekto ng impeksyon.

Ipinakita ng mga naunang ulat ng World Health Organization na 10 hanggang 20 porsyento ng mga tao na nahawa ng virus ay magkakaroon ng sintomas ng long COVID. Sinabi ni Tam na ang mas up-to-date na research ay sinasabi na ang bilang na ito ay maaaring kasing taas ng 50 porsyento.

Ang long COVID na mga sintomas ay malawak at non-specific, kaya naman depende sa mga tanong at sa questionnaire, maaaring makakuha ka ng iba’t-ibang sagot, ani Tam.

Inaasahan na ang survey ay bibigyan ang public health officials ng isang malawak na pag-unawa kung ilang tao ang may long COVID, at tulungan sila na malaman kung may geographic areas o mga segment ng populasyon ang mas matinding tinamaan, aniya.

Sinabi ni Tam na may umuusbong na ebidenysa na ang COVID-19 na mga bakuna ay nagbibigay ng proteksyon laban sa long COVID, ngunit ang mga pag-aaral na iyon ay ongoing.

Isang artikulo ni Laura Osman (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.