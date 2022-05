Average na presyo ng bahay sa Canada bumagsak ng 6% noong Abril

Sinabi ng Canadian Real Estate Association ngayong Lunes na ang home sales ay bumagsak noong Abril ng 12 porsyento sa buong bansa, ang pinakamalaking pagbaba ay nakita sa malalaking siyudad tulad ng Toronto.

Ang presyo ay nag-peak sa record high ng mahigit $816,000 noong Pebrero ngayong taon at ang average home prices ngayon ay bumaba na sa loob ng dalawang magkasunod na buwan. Noong Marso, ang average price ay nasa $796,000, bago bumaba muli ng anim na porsyento noong Abril, na isang tipikal na malakas na buwan para sa housing market.

Kasunod ng ilang record-breaking na mga taon, ang housing market sa maraming parte ng Canada ay lumamig na sa nakalipas na dalawang buwan, na naaayon sa pagtalon ng interest rates at buyer fatigue, ani Canadian Real Estate Association CREA chair Jill Oudil sa isang pahayag.

Sinabi ng Canadian Real Estate Association CREA na ang average selling price ay puwede maging misleading dahil ito ay naaapektuhan ng mahal at maraming benta sa malalaking siyudad tulad ng Toronto at Vancouver. Hina-highlight ng Canadian Real Estate Association CREA ang ibang numero na tinatawag na House Price Index bilang mas magandang gauge ng market dahil nag-a-adjust ito para sa volume at uri ng bahay na naibenta.

Ang House Price Index HPI ay lumiit ng 0.6 porsyento noong Abril, ang unang buwanang pagbaba sa loob ng dalawang taon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.