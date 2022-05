Dahil sa irrationality ni Putin walang sinuman ang maaaring pumigil sa giyera: Galadza

Hindi siya naniniwala sa kasaysayan. Hindi siya logical. Hindi siya naging rational. Hindi siya rational. Kaya, hindi ko alam kung may makakapigil doon, ani Galadza sa isang interbyu sa Rosemary Barton Live (bagong window) na umere noong Linggo.

Ang mga Western countries ay muling binubuksan ang kanilang mga embahada sa Ukraine matapos ilikas ang marami bago maganap ang paglusob ng Russia sa Ukraine noong Pebrero. Matagal nang nagbabala ang United States U.S. Intelligence tungkol sa pagsalakay.

Binigyang-diin ni Galadza na may mga sanction nang ipinataw ang Canada laban sa Russia mula nang maganap ang iligal na annexation ng Crimea taong 2014 at ang military training mission, sinabi niya na Sa tingin ko walang sinuman ang makakapigil kay Putin doing what Putin did.

Sinabi niya na beneficial para sa diplomatikong misyon ng Canada ang lumipat sa Poland nang maaga, dahil mas maayos silang nakatulong sa pag-coordinate ng tugon sa malalang humanitarian crisis na sanhi ng paglusob.

PANOORIN | Ambasador ng Canada sa Ukraine sa muling pagbubukas ng embahada sa Kyiv:

Ang embahada ng Canada sa Kyiv ay muling nagbukas noong weekend kasabay ng naganap na sorpresang pagbisita (bagong window) ni Prime Minister Justin Trudeau sa kapitolyo. Sinabi ni Galadaza na ang kanyang opisina, tulad ng ibang Western embassies, ay tine-take ang pagbabalik sa operasyon one step at a time.

Aniya mabuting nakabalik na sa siyudad at makapag-engage sa klasikong diplomasya at one-on-one meetings.

Pero iba rin talaga ang pakiramdam. Ang siyudad ay hindi na full of life tulad ng dati. At may mga barikada. May mga sandbag sa harap ng mga pangunahing gusali … ito ay isang juxtaposition ng very normal sa extremely abnormal, aniya.

Ang consular presence ng Canada ay pinakamalakas sa Poland, aniya.

Inilarawan din ni Galadza ang pagkawasak na kanyang nasaksihan sa mga lugar sa paligid ng Kyiv, kasama ang kanyang pagbisita sa Irpin.

Malaki. Iyong buong bayan ay nawasak.

Isang artikulo ni Christian Paas-Lang (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Rosemary Barton, Tyler Buist, Sarah Ramsaram at Reuters