[Ulat] 1 sa bawat 2 botante sa konsulado ng Pilipinas sa Vancouver bumoto

Sa pagsasara ng botohan noong Mayo 9, natanggap ang may 12,906 na balota o 48.53% mula sa 27,373 na rehistradong botante sa hurisdiksyon ng konsulado. Sakop sa hurisdiksyon ng Philippine post sa Vancouver ang mga probinsya ng British Columbia, Yukon at Northwest Territories.

Ang konsulado sa Vancouver ay pumapangalawa sa Toronto sa dami ng bilang ng mga botante sa bansa.

Ang bilang batay sa partisipasyon ay sinundan ng 33.17% na voting turnout sa konsulado sa Calgary na nakatanggap ng 5,350 na balota mula sa 16,130 na rehistradong botante. Habang 12,146 na balota naman ang nabilang o 31.1% mula sa 39,108 na rehistradong botante sa konsulado sa Toronto.

Kaugnay na ulat

Sinikap ng Radio Canada International na kuhanan ng komento ang konsulado ng Toronto hinggil sa katatapos na botohan at bilangan pero wala pang natangap na tugon ang Radio Canada International RCI hanggang sa oras ng paglathala sa balitang ito.

Sa inilabas na pinakahuling abiso mula sa embahada ng Pilipinas sa Ottawa umabot sa 31,802 valid na balota ang kabuuang nabilang mula sa 49 na presinto mula sa Philippine Posts sa Canada.

Ang Canada at Bermuda (may 184 na botante) ay may kabuuang 90,729 na rehistradong botante para sa 2022 Philippine National Elections.

Sa report naitala na 35% ang pinal na voter turnout sa katatapos na halalan. Ito ay pitong porsyento na mas mataas kumpara sa 28.6% na voter turnout ng mga rehistradong botante sa Canada noong 2016.