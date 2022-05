[Ulat] Mga Pinoy pinakamataas ang employment rate sa visible minority groups sa Canada

Ayon sa Labour Force Survey noong Abril 2022 (bagong window), nasa 88.2 porsyento ang employment rate (ER) ng mga Pilipino sa Canada na bahagi ng visible minority groups sa bansa sa mga 25 hanggang 54-anyos. Ang numero sa employment rate ay base sa moving average sa nakalipas na tatlong buwan.

Sa karanasan ni Alex Nicole Barlaan, nagtatrabaho bilang senior bookkeeper, malaki ang naitulong sa kanyang paghahanap ng trabaho ang ma-refer ng isang kakilala maliban sa natapos niyang kurso na Business Accounting sa probinsya ng Ontario. May specific talaga ako na hinahanap na trabaho na [linya ko] sa accounting. At least nakatiyempo ako dahil may kakilala ako na nakatulong para makapasok ako, sabi ni Barlaan.

Dumating sa Canada si Alex Barlaan bilang temporary resident noong 2018. Kasalukuyan niyang hinahanda ang aplikasyon para maging permanenteng residente. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Bago pa man nagpunta sa Canada nagtapos ng degree program sa accountancy si Barlaan sa Pilipinas.

Bentahe rin umano sa kanya ang karanasan sa trabaho. Siya ay isang dating state auditing examiner sa mahigit dalawang taon noon.

Ang employment rate ng mga Pilipino para sa buwan ng Abril ay sinundan ng 82.5% ng pinagsamang Employment Rate ER ng grupo ng mga Southeast Asian (Vietnamese, Cambodian, Laotian at Thai), pinagsamang minority group na South Asian (East Indian, Pakistani at Sri Lankan), Chinese (78.9%) at Black (79.4%).

Ang naitalang moving average Employment Rate ER sa populasyon ng mga Pilipino sa Canada ay mas mataas maging sa hindi visible minority (85.3%) at sa buong populasyon ng bansa (83.4%).

Ang datos sa Labour Force Survey (LFS) ay ginagamit sa iba-ibang lebel ng gobyerno para sa ebalwasyon at pagpaplano sa employment programs ng Canada.

Ayon kay Migrante Canada Education Officer Cheney Cortes, sumasalamin ito sa dedikasyon ng maraming Pilipino. Masasabi natin na sila ay nagtatrabaho para sa pamilya. Makikita niyo ho ang pagmamahal na kahit mawalay sa pamilya ay talagang nagtatrabaho. Ang masakit ho kasi ang kanilang mithiin na dalhin ang kanilang pamilya kasi alam ho nila na ang sistema sa Pilipinas ay hindi maganda, sabi ni Cortes. Nakita ho nila ang sistema ng gobyerno natin dito sa Canada na inaalagaan talaga ang mga tao at nirerespeto.

Tumutulong si Cheney de Guzman-Cortes sa mga migrante sa Quebec na nagkakaproblema sa estado ng paninirahan at sa pag-aasikaso ng work permit. Litrato: Cheney de Guzman - Cortes

Noong Enero 2021, naitala na 20% (bagong window) sa mga nagtatrabaho na Filipino Canadians ay nasa sektor ng health-care at industriya ng pagtulong sa lipunan.

Pero pinuna ni Cortes na bagama’t malaki ang kontribusyon ng mga Pilipino, lalo na sa health-care sector, hindi madali para sa maraming migrant workers ang makamit na maging permanenteng residente sa Canada.

'Yun po ‘yong ipinagtataka namin na tayo ‘yong nangunguna at nangangailangan pa ang gobyerno sa health sector ng mga katulad natin pero hindi ho tayo binibigyan ng tamang pagkakataon na maging permanent resident. Dito sa Quebec mahigpit dito. Meron dito nasa NOC C [na klasipikasyon sa trabaho] wala ka nang pag-asang maging permanent resident, sabi ni Cortes.

Marami sa temporary residents na dumating at namamasukan bilang caregivers sa Quebec ang hirap na maabot ang kailangan na language requirement sa wikang Pranses ayon kay Cortes. Kasi iba po ang immigration law dito kaya isa po 'yun sa ipinaglalaban namin meron ho kaming kampanya ngayon. Meron hong alyansa ng iba’t-ibang organisasyon kasama ng immigration consultant at MPs na suportahan itong kampanyang ito na bigyan ng pagkakataon ang mga trabahador sa health sector o health-care worker na suportahan ang kanilang pagiging PR, ani Cortes.

Si Cheney de Guzman-Cortes ay nagtatrabaho para sa organisasyong Pinay Quebec na tumutulong sa mga caregiver na biktima sa human trafficking at forced labour. Litrato: RCI/Rodge Cultura