Production designer Peter Nigrini na ipinanganak sa Toronto nakakuha ng Tony nomination

Kasama ang American set designer na si Derek McLane, nakakuha ng nominasyon si Nigrini para sa best scenic design of a musical.

Ang mga nominasyon ay inanunsyo noong Mayo 9 ng umaga, ang A Strange Loop ay nanguna na may 11 na nominasyon, kasunod ang MJ at Paradise Square na kapwa may 10 nominasyon.

Ang MJ ay kuwento ng legendary American singer na si Michael Jackson at nakasentro sa pagbuo ng kanyang 1992 Dangerous World Tour, tampok ang kanyang musika.

Ang produksyon ay idinirehe ng Tony Award winner na si Christopher Wheeldon na may libro ni Lynn Nottage.

Si Nigrini ay kilala rin para sa kanyang trabaho na Dear Evan Hansen noong 2016, at nakakuha na ng mga nominasyon dati para sa kanyang trabaho sa mga produksyon na Ain't Too Proud at Beetlejuice taong 2019.

