Bakit nahuhuli ang Canada sa Europa sa pag-electrify ng mga riles

Napag-alaman ng 2020 report (bagong window) ng Canadian Urban Transit Research & Innovation Consortium (CUTRIC) na ang pag-adopt at pag-implement ng Canada ng electric at hydrogen rail ay mas mabagal kaysa sa karamihan ng developed countries at ilang developing countries, tulad ng Morocco at Tsina.

Mga 60 porsyento ng rail network ng Europa ay dekuryente na — doble kung ano ito noong 1975, ayon sa pag-aaral.

Ang Europa ay lumipat na sa isang zero-emissions agenda mahigit 10 taon na ang nakalipas, ani Josipa Petrunic, presidente at CEO ng Canadian Urban Transit Research & Innovation Consortium CUTRIC at co-author ng 2020 report.

Maraming rail lines sa Europa ay dekuryente at may overhead catenary wires, ngunit ang ibang teknolohiya ay sumusulong na rin. Halimbawa, noong 2018, ang Coradia iLint hydrogen fuel cell train, na ginawa ng kompanyang Pranses na Alstom, ay nagsimula ng commercial service sa Germany, kung saan dose-dosenang units ang inorder na ng dalawang estado. Mula noon, ang tren ay inorder na rin ng Italy at sinubukan ng Austria, the Netherlands, Sweden at France.

Kaya bakit ang Canada ay nahuhuli sa electrified rail?

Sinabi ni Petrunic na may ilang dahilan: ang malaking heograpiya at mababang population density, gayundin ang fact na ang Canada, humigit-kumulang 80 porsyento ng rail traffic ng bansa ay freight.

Sa Europa, isang maliit na kontinente na may mataas na population density, ang electrification ay mas mura at 80 porsyento ng dinadala ng tren ay mga pasahero. Ipinahiwatig ni Petrunic na ang kinikita mula sa pagbebenta ng ticket ay sapat na upang bawiin ang gastos sa electrification.

Sinabi niya na sa Canada, mas may sense kung ang freight ang gagawing dekuryente. Ngunit dahil sa sukat ng bansa at mababang population density, ang estratehiya ng Europa sa pag-electrify ng riles gamit ang overhead catenary wires ay hindi gagana rito.

Imagine ikokonekta mo ang Canadian Pacific CP o ang Canadian National CN rail vehicle sa electrical grid sa buong Canada sa pamamagitan ng Rocky Mountains, ani Petrunic. Kung gusto natin ng isang mahal na riles, iyon ang dapat gawin. Iyon ay extremely complicated.

Ang hydrogen ay hindi rin solusyon, aniya, dahil sa kakulangan ng developed hydrogen fuel supply chain at imprastraktura. Pagkatapos ang rail network ay tumatawid din sa Estados Unidos.

Hindi sapat na i-deploy ang hydrogen sa buong Canada. Dapat i-deploy ito sa buong North American Free Trade Agreement NAFTA region, ani Petrunic.

Sinabi ni Gord Lovegrove, isang associate professor ng engineering sa University of British Columbia Okanagan, na ang isa pang factor ay walang regulasyon sa Canada na nagre-require sa rail operators na abutin ang greenhouse gas targets o ang net-zero emissions pagdating ng espisipikong petsa.

Gayunpaman, siya at si Petrunic ay naniniwala na lumalakas ang pressure mula sa mga gobyerno at shareholders, gayundin ang business costs tulad ng carbon tax at air pollution regulations. Ang lahat ng ito ay itinutulak ang railways na boluntaryong mag-electrify (bagong window).

Ang Canadian National CN ay may proyekto na subukan ang isang battery-electric locomotive, habang ang Canadian Pacific CP ay tinatrabaho ang pagdedebelop ng isang hydrogen fuel cell locomotive. Si Lovegrove ay nakikipagtulungan sa Southern Railway ng British Columbia sa isang hydrogen fuel cell locomotive project din.

Ang kanilang bottom line ang nagda-drive sa pagbabago na mag-decarbonize, ani Lovegrove, kahit hindi nire-require ng gobyerno. Nangyayari na ito. Kung gaano kabilis ay, para sa kin, ang tanging pagkakaiba, regulated man o hindi.

Isang artikulo ni Emily Chung, CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.