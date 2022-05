Pananaw ng Filipino Edmontonians sa halalan para sa pagkapangulo ng Pilipinas

Sinamahan ni Marco Luciano, direktor ng Migrante Alberta, ang programang Radio Active ng CBC News para pag-usapan ang naging resulta ng halalan.

Siya rin ay isang miyembro ng Filipino community sa Edmonton, Alberta.

Nakakuka si Ferdinand Marcos Jr. ng mahigit 30.8 milyon na boto sa unofficial results ng mahigit 97% ng mga nabilang na boto mula Martes ng hapon (Philippine time). Ang kanyang pinakamalapit na kalaban, si Vice-President Leni Robredo, isang kampeon ng karapatang pantao, ay may 14.7 milyon na boto, at ang boxing legend na si Manny Pacquiao ay nasa ikatlong puwesto na may 3.5 milyon.

Ang halalan ay naganap noong Lunes, Mayo 9 (Philippine time).

Isang artikulo ng Radio Active na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.