Vatican inanunsyo ang pagbisita ni Pope Francis sa Canada sa Hulyo

Si Pope Francis ay magkakaroon ng tatlong main stops sa Edmonton, Quebec City at Iqaluit sa huling linggo ng Hulyo. Ang kanyang huling event ay magaganap sa Hulyo 29, habang ang susunod na araw ay inaasahan na magiging araw ng pagbiyahe.

Dati nang iniulat ng CBC News na tatlong siyudad ang kinokonsidera (bagong window) para sa papal visit.

Mas maraming lokasyon malapit sa sites at mga espisipikong detalye ng itinerary ang ilalabas anim o walong linggo bago ang papal visit, ayon sa Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB).

Nagsimula na ang pagpaplano para sa pagbisita ng Santo Papa sa Lac Ste. Anne Pilgrimage grounds, isang designated na national historic site 75 kilometro hilagang-kanluran ng Edmonton, at posible ang Ermineskin Cree Nation, 100 kilometro timog ng Edmonton.

Unang inanunsyo ng Santo Papa ang kanyang planong pagbisita sa Canada sa isang pagpupulong noong Abril 1 kasama ang mga delegado ng First Nations, Inuit at Métis, na pumuntang Vatican para makipagkita sa kanya.

Isang katutubong delegasyon ang nakipagpulong kay Pope Francis sa Vatican noong Abril 1, 2022. Litrato: Reuters / Vatican Media

Humingi ng tawad si Pope Francis para sa mga aksyon ng indibidwal na mga miyembro ng Simbahang Katolika (bagong window) para sa residential schools ng Canada.

Ang mga delegado, na nagpunta sa Roma, ay nais mag-isyu ang Santo Papa ng apology sa Canada para sa papel na ginampanan ng Simbahang Katolika sa pangangasiwa ng karamihan sa residential schools, na tutupad sa isa sa mga pangunahing panawagan ng Truth and Reconciliation Commission.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada. Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Dinala niyo rito sa Roma ang living sense ng inyong mga komunidad, ani Pope Francis sa mga delegado noong Abril 1. (bagong window)

Masaya akong makikinabang muli sa pakikipagkita sa inyo kapag binisita ko ang inyong mga lupang tinubuan, kung saan nakatira ang inyong mga pamilya.

Lebanon trip na-postpone

Ngayong linggo, na-postpone ang biyahe ng Santo Papa sa Lebanon at iniskedyul sa susunod na buwan dahil sa mga isyung pangkalusugan.

Ang 85-anyos ay may chronic nerve condition na tinatawag na sciatica, na nagdudulot ng sakit sa kanyang likod hanggang sa binti.

Siya ay naglalakad na parang may pilay at nahihirapan na gumamit ng hagdan, kaya mahalaga ang accessibility sa anumang lugar na kanyang bibisitahin sa Canada.

Dahil sa advance na edad ng Santo Papa at ang laki ng Canada, alam namin na ang pagbisita ay magaganap sa isang targeted na grupo ng mga komunidad, ayon sa tagapagsalita ng Canadian Conference of Catholic Bishops CCCB sa CBC News.

Bago magtungo si Pope Francis sa Roma, bibisitahin niya ang South Sudan kasama ang Archbishop of Canterbury.

Si Justin Welby ay nag-isyu ng residential school apology sa Canada noong nakaraang buwan (bagong window) sa ngalan ng Church of England at worldwide Anglican Church.

Magkakaroon ako ng oportunidad na sabihin sa kanya kung ano ang aking natutunan, ani Welby.

Isang artikulo ni Olivia Stefanovich (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.