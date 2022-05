[Ulat] Koalisyon na nagbantay sa halalan iprinotesta ang resulta ng bilangan sa Toronto

Nanguna ang tambalan nina Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. at Sara Duterte sa katatapos na bilangan sa boto sa pagka-pangulo at pangalawang pangulo dito.

Sa inilabas na datos mula sa Embahada ng Pilipinas sa Ottawa umabot sa 12,146 na balota ang natanggap at nabilang sa konsulada ng Toronto. Ito ay 31.1 porsyento ng 39,108 na rehistradong botante sa hurisdiksyon ng konsulada.

Batay sa election returns sa dalawampung presinto nakuha ni Ferdinand Marcos Jr. ang 7,419 na boto. Habang nakakuha naman ng 3,694 na boto si Leni Robredo. Sina Robredo at Marcos ang dalawa sa nangunguna sa bilangan sa pagka-pangulo sa konsulada ng Toronto.

Sinabi ni Koalisyon Kontra Daya KKD Canada Spokesperson Marissa Corpus sa isang panayam ng Radio Canada International na duda sila sa lumalabas na bilang ng boto sa kada presinto.

Napansin namin nung pang-anim na presinto bakit ‘yong statistics pare-pareho. 'Yung kay Marcos, 60 per cent ... 61 per cent o 62 [per cent]. And then 'yung kay Robredo 30 per cent ... 31 per cent ... 32 per cent. Pareho talaga ang statistics, sabi ni Koalisyon Kontra Daya KKD spokesperson Marissa Corpus.

Sinabi ni Koalition Kontra Daya spokesperson Marissa Corpus na imposible ang estadistika na lumalabas sa vote-counting machine sa pagitan ng nangungunang kandidato sa pagka-pangulo at pangalawang pangulo (archives). Litrato: CBC / Grant Linton

Nag-ugat ang pagdududa sa hindi nagkakalayo na proporsyon sa bilang ng boto nina Robredo at Marcos nang ikumpara kada presinto ang dalawampung presinto.

We demand a manual recount kasama lahat ang dalawampung presinto, ani Corpus.

Nilinaw ni Corpus na pinupuri nila ang mga tumatayong miyembro ng Special Board of Election Inspector SBEI at maayos na napangasiwaan ang botohan at bilangan. Ang kanilang inihain na protesta at paggiit na gawin ang manual recount sa boto ay dahil umano sa kaduda-dudang ratio ng boto na lumalabas mula sa makina.

Pare-pareho talaga. Walang pagbabago. Talagang it was rigged, It was programmed for sure. Kaya naghain kami ng protesta at hawak na namin ang sertipiko ngayon, sabi ni Corpus.

Kasamang kinuwestiyon ng grupo ang trend sa boto sa pagitan nina Sara Duterte at Francis Pangilinan na parehong kandidato sa pagka-bise presidente.

Inihayag ng Bayan Muna party-list ang kanilang protesta sa bilangan sa presinto sa konsulada ng Toronto. Litrato: Marissa Corpus

Para mawala umano ang pagdududa sa naganap na bilangan hiling ng kanilang grupo ang manual recount sa 20 presinto sa polling center sa Toronto.

Sa panayam ng Radio Canada International kay Ambassador Rodolfo Robles sinabi nito na hindi pa nakarating sa kanyang opisina ang ulat tungkol sa protesta sa ginanap na bilangan sa konsulada ng Toronto. So far all over Canada, [I] did not receive [an] official report of those kind of protest being made. If those are official or just an intention to protest, sabi ni Ambassador Robles.

“Normal procedure is the Commission on Elections COMELEC in Manila will be properly notified. And then they will give instructions to Toronto what exactly to do of this … because this is not ordinary processing. Hindi ito kaya ng ordinaryong tao. We will wait for the instruction from Commission on Elections COMELEC Manila,” ani Ambassador Robles.

Si Ambassador Rodlfo Robles sa panayam ng Radio Canada International. Litrato: (Screenshot)

Samantala, sinabi ni Ambassador Robles na naging maayos ang bilangan sa polling centers sa Canada at hindi nagkaroon ng seryosong problemang teknikal. Pero hindi nagawa sa tatlong konsulada ang transmission ng election returns kaya bumiyahe pa mula sa Toronto, Calgary at Vancouver patungong Ottawa ang miyembro ng Special Board of Election Inspectors SBEI para ma-consolidate ang resulta sa bilangan at mai-transmit sa Commission on Elections COMELEC Manila.

“'Yung naging aming problem is the transmittal mula sa tatlong consulate because the satellite connection did not respond so they have to deliver it physically from each of those consulates,” ani Robles.

Naitransmit na patungo sa Commission on Elections COMELEC Manila ang mga election returns mula sa Canada.

Naitala na 33,220 na nakumpletong balota ang nabilang sa buong Canada o 37.25% sa mahigit 90,000 na rehistradong botante.

Samantala, naglabas ng pahayag ang University of the Philippines School of Statistics na ang 68-32 trend sa ratio sa transmission ng boto ay hindi basehan ng pandaraya sa eleksyon.

Kung walang malinaw na konteksto, ang ganitong pattern sa porsyento ng boto ay hindi maaaring gamiting ebidensya ng pandaraya, saad sa pahayag.

Nakikipag-ugnayan ngayon ang Koalisyon Kontra Daya KKD Canada sa kanilang mga kasapi na kasamang nagbabantay sa botohan at bilangan sa Vancouver, Calgary at sa Ottawa para pag-aralan ang naobserbahan na trend sa boto.

Ang Koalisyon Kontra Daya Canada ay inilunsad noong Abril 5 sa mga lider ng magkaibang organisasyon at grupo. Kasama sa koalisyon ang mga sumusuporta sa tambalan nina Leni Robredo at Francis Pangilinan, 1Sambayan Canada Chapter, Malaya Movement at ang Bayan Muna Party-List sa Canada.

Nakatakdang magpulong ang grupo at maglabas ng isang pahayag tungkol sa ginanap na halalan sa Canada.