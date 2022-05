Mga nagpoprotesta sa embahada ng Pilipinas natatakot sa pagbabalik ng paniniil sa bansa

Si Marcos Sr. ay napatalsik ng isang pro-democracy na rebolusyon noong 1986 dahil sa mga kaso ng brutalidad at katiwalian.

Habang ang tema ng kampanya ni Ferdinand Marcos Jr. ay pagkakaisa, si Aimee Beboso — na nagsasalita para sa Migrante Ottawa at tumulong na iorganisa ang protesta noong Miyerkules — ay sinabi na ang ilang tao sa local Diaspora at ibang Pilipinong komunidad sa buong mundo ay nagsasama-sama ngayon para tumutol.

Alyssa Schenk, kaliwa, kumakatawan sa demokratikong youth organization na Anakbayan-Canada. Katabi niya si Aimee Beboso, na nagsasalita para sa Migrante Ottawa. Litrato: Radio-Canada / Simon LaSalle

Sa Pilipinas ngayon, parang, nagluluksa, ani Beboso. Kaya kung ito ay isang tunay na tagumpay, bakit nagluluksa ang mga Pilipino?

Siya ay nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya sa Pilipinas at sinabi na hindi sila bumoto para kay Marcos Jr. Habang kinakatawan niya ang mas nakababatang henerasyon, sinabi ni Beboso na ang trauma ay malakas na nararamdaman ng mga nakatatanda sa komunidad na nagdusa sa ilalim ng rehimen ni Marcos.

Ito ay magiging isang total disservice sa natutunan natin mula sa ating mga tito at tita — na sila ay na-torture at ang kanilang mga pamilya ay namatay — kapag hindi tayo nagsalita at nagsalita ngayon, aniya.

Ama namuno sa pamamagitan ng takot, ayon sa mga demonstrador

Nagsalita si Jayjay Cosico sa demonstrasyon sa labas ng Murray Street embassy at pinangunahan ang grupo sa pagdadasal. Siya ay isang tinedyer sa loob ng halos 10 taon ng martial law sa ilalim ni Marcos.

Si Jayjay Cosico ay isang tinedyer sa halos 10 taon ng martial law sa ilalim ni Marcos Sr. Litrato: Radio-Canada / Simon LaSalle

May disiplina dahil sa takot, aniya.

Ito ay dahil sa takot na bigla ka na lang dudukutin mula sa iyong tahanan sa oras na may sabihin ka laban sa gobyerno. May mga kaibigan ako na bigla na lang nawala. May mga kamag-anak ako na nawala na lang doon.

Mula Martes ng hapon, si Ferdinand Marcos Jr. ay nagkaroon ng higit 30.8 milyon na boto sa unofficial results ng mahigit 97% ng mga botong nabilang na.

Ang kanyang pinakamalapit na kalaban, si Vice-President Leni Robredo, isang kampeon ng karapatang pantao, ay may 14.7 milyon na boto, at ang dating propesyonal na boxer na si Manny Pacquiao ang pumapangatlo.

Ang ilang aktibista sinisisi ang Commission on Elections sa pag-breakdown ng vote-counting machines at iba pang mga isyu na pinigilan ang mga tao na bumoto, bagama’t sinasabi ng mga election official na ang anumang impact ay minimal lamang.

Nangunguna rin ang running mate ni Marcos Jr., si Sara Duterte, na dating alkalde ng Davao City at anak ng bababang pangulo. Siya ay tumatakbo sa hiwalay na vice-presidential race.

Ang mga opiysal ay maaaring hindi pa i-certify ang resulta hanggang sa katapusan ng buwan, ang isang inagurasyon ay nakatakda para sa Hunyo 30.

Si Alyssa Schenk na kumakatawan sa democratic youth organization na Anakbayan-Canada, ay nagtatrabaho para i-educate ang mga Pilipino tungkol sa pakikibaka ng Pilipinas, sa loob at labas ng bansa.

Sinabi niya na si Marcos Sr. ang dahilan kung bakit siya ipinanganak sa Canada.

Nagkaroon ng martial law sa bansa at dahil sa takot, o dahil hindi makahanap ng trabaho, o dahil sa lagay ng kaligtasan sa Pilipinas, maraming Pilipino ang umalis, ani Schenk.

Malalim pa rin tayong naapektuhan ng lahat ng nangyayari sa tinubuang-bayan.

Isang artikulo ni Joseph Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.