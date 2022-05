Matapos ang 5 taon na paglaban para ibaba ang presyo ng gamot, pangako ng Canada nabigo

Kaya nang maglabas ng news release ang Health Canada tungkol sa pagpapatuloy ng mga pagbabago sa Patented Medicines Regulations noong 5 n.h. ng Abril 14, bisperas ng Easter holiday, kaunti lang ang headlines.

Ngunit ito ay isang breaking news, dahil inanunsyo ng gobyerno ni Trudeau ang pagtatapos ng limang taon na paglaban sa pharmaceutical industry para babaan ang presyo ng mga gamot.

Nang nagpaliwanag ang federal health minister halos isang linggo na ang nakalipas kung bakit inabandona ng kanyang gobyerno ang mga reporma na maaaring makatipid ng bilyon-bilyon sa drug costs, binanggit ni Jean-Yves Duclos ang pangangailangan ng industriya para sa research, development at production capacity.

Kaya ang nag-umpisa bilang pangako para protektahan ang Canadians ay nauwi sa isang commitment para suportahan ang pharmaceutical companies.

Ipinakita ng labanan ang fault lines sa pagitan ng Canada at ng global pharmaceutical industry — at naniniwala ang pharmacare advocates na maaari itong maging senyales ng pagtutol na naghihintay para sa national pharmacare plan.

Ang ilan sa pinaka-passionate na kalaban ay mga pasyente, na lumalaban sa panig ng industriya, nagla-lobby para sa karapatan na magbayad para sa ilan sa pinakamataas na presyo ng gamot sa mundo.

At ang mundo ay nakatutok. May sinusubukan na bago ang Canada para kontrolin ang presyo ng gamot, at ang resulta ay maaaring mag-set ng isang international precedent. Na ilalagay ang higanteng pharmaceutical sa mataas na alerto, binigyang-diin ng mga eksperto.

Ang Canada ang unang bansa na maglalagay ng regulasyon para tiyakin na hindi mo maaabuso ang iyong pricing power sa pamamagitan ng paglalagay ng mga regulasyon batay sa laki ng merkado, ani Marc-André Gagnon, isang political economist sa School of Public Policy and Administration sa Carleton University.

"May isang bagay na super interesting para sa mga ibang bansa, ngunit threatening para sa drug industries."

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.