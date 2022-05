Quebec nais isara ang Roxham Road dahil ‘di na kaya ang pagdagsa ng refugees

Sinabi ni Premier Francois Legault na mahigit 100 refugee claimants ang pumapasok sa Quebec araw-araw mula sa Estados Unidos sa pamamagitan ng isang rural path na tinatawag na Roxham Road.

Québec premier François Legault (archives) Litrato: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Ang popular na unofficial border crossing ay isinara nang tumama ang pandemya noong Marso 2020 at muling nagbukas noong Nobyembre.

Sa ilalim ng 2004 Canada–United States Safe Third Country Agreement, ang refugee claimants na papasok sa Canada sa labas ng isang official port of entry ay dapat iproseso sa Canada at hindi agarang maibabalik sa Estados Unidos.

Sinabi ng premier na tumatagal ng 14 na buwan para pag-aralan ang isang asylum claim ng pederal na gobyerno at pansamantala, kailangan patirahin at alagaan ng Quebec ang mga magiging refugees at gawing available sa mga bata ang pagpasok sa eskuwelahan.

Sinabi ni Quebec Immigration Minister Jean Boulet sa mga reporter sa hiwalay na briefing ngayong araw na ang probinsya ay walang kapasidad na i-welcome ang pagdagsa ng claimants na may dignidad at humanidad.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.