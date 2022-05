Eleksyon sa Pilipinas, sinuri ng mga Pilipino sa B.C., Alberta, Manitoba at Quebec

Ipinaliwanag ni Erik Kuhonta kung bakit maraming botante sa Pilipinas ang nais maging presidente ang anak ng dating diktador.

Si Kuhonta ay isang propesor sa Department of Political Science at Director of the Institute for the Study of International Development sa McGill University.

Samantala, pinulsuhan din ng programang On The Coast ang resulta ng halalan. Nakapanayam nila si Clifford Belgica, ang program director para sa United Filipino Canadian Associations sa British Columbia.

Ipinahayag din ng komunidad ng mga Pilipino sa Alberta ang kanilang saloobin tungkol sa naganap na halalan noong Lunes, Mayo 9. Nakapanayam ng Calgary Eyeopener si Bing Jaleco, isang beteranong mamamahayag ng Alberta Filipino Journal.

At sa Manitoba, nakausap ni Information Radio - MB host Marcy Markusa ang isang Pilipino na international student, si Leonilo Santiago, na nag-aaral sa Red River College sa Winnipeg.

Nakakuka si Ferdinand Marcos Jr. ng mahigit 30.8 milyon na boto sa unofficial results ng mahigit 97% ng mga nabilang na boto mula Martes ng hapon (Philippine time). Ang kanyang pinakamalapit na kalaban, si Vice-President Leni Robredo, isang kampeon ng karapatang pantao, ay may 14.7 milyon na boto, at ang boxing legend na si Manny Pacquiao ay nasa ikatlong puwesto na may 3.5 milyon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.