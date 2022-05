Canada naghahanda ng 3 charter flights para sa Ukranian refugees

Ayon sa isang opisyal ng gobyerno, na nagsalita sa kondisyon na hindi siya pangalanan dahil hindi awtorisado na magsalita on record, ang mga eroplano ay magte-take off mula sa Warsaw sa Poland at lilipad patungong Winnipeg (Mayo 23), Montreal (Mayo 29), at Halifax (Hunyo 2).

Humigit-kumulang 900 Ukrainians, 300 tao kada flight, ang lilipad sa Canada, ayon sa pagtatantiya na ibinigay ng Radio-Canada.

Mag-aanunsyo ang pederal na gobyerno ngayong Miyerkules ng umaga.

Nakipagkasundo ang Canada sa isang pribadong carrier para isagawa ang operasyon at sila ang magbabayad dito. Ang mga upuan ay ipamimigay ng libre sa isang first-come, first-served basis, ayon sa source.

Ang mga Ukrainians lamang na nakakuha ng visa sa pamamagitan ng bagong Canada-Ukraine Emergency Travel Authorization (AVUCU) ang maaaring subukan na magreserba ng seats. Ang eligible na mga indibidwal ay tatanggap ng isang email na may impormasyon kung paano magparehistro.

Oras na nasa Canada na, ang libreng akomodasyon ay iaalok sa Ukrainians na walang maayos na titirhan sa loob ng 14 na araw, ayon sa opisyal.

Liberal na gobyerno nahaharap sa kritisismo

Sa Ottawa, ang oposisyon ay nanawagan para sa organisasyon ng evacuation flights sa loob ng maraming linggo at inakusahan ang gobyerno ni Trudeau ng mabagal na pagkilos.

Noong isang linggo, binatikos ni Bloc Québécois MP Alexis Brunelle-Duceppe si Transport Minister Omar Alghabra na tila naguguluhan sa harap ng sitwasyon.

Sinabi ni Alghabra na ang gobyerno ay nahaharap sa logistical challenges.

Tinukoy niya na maraming Ukrainians ang wala na sa kinaroroonan nila nang mag-apply para sa kanilang Canadian visa, kaya naging mas mahirap ang pag-a-arrange ng air transport.

Sa ngayon, mahirap alamin kung ang mga flight na ito ay magiging accessible para sa Ukrainians na nasa mga bansa sa Europa bukod sa Poland, at kung ipa-facilitate ito ng Canada, kung kinakailangan, ang kanilang transportasyon papuntang Warsaw para sumakay ng eroplano ay itsa-charter ng Canada.

Inunahan ng probinsya ng Newfoundland and Labrador ang pederal na gobyerno sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng kanilang sariling evacuation flight mula Poland. Mahigit 160 Ukrainian refugees ang nag-land sa St. John’s noong Lunes ng gabi.

Sa pagitan ng Marso 17 at Mayo 4, inaprubahan ng Canada ang 91,500 Ukrainians at ang aplikasyon ng kanilang mga kaanak sa ilalim ng Canada-Ukraine Emergency Travel Authorization AVUCU . Ang total na 240,000 applications ay isinumite sa gobyerno ng Canada sa parehong period.

Ayon sa United Nations UN Refugee Agency, halos anim na milyong Ukrainians ang lumisan mula sa kanilang bansa mula nang lumusob ang Russia noong Peb. 24. Nakatanggap ang Poland ng pinakamalaking share: 3.2 milyon na tao.

Isang artikulo ni Louis Blouin (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.